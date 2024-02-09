Путин оценил Илона Маска Путин: Маск умный человек, которого невозможно остановить

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск является умным человеком, которого невозможно остановить в развитии его проектов, заявил в интервью Такеру Карлсону президент РФ Владимир Путин. В ходе беседы он упомянул о том, что компания Маска Neuralink недавно внедрила имплант в мозг человека.

Я думаю, что Маска остановить невозможно, он все равно будет делать то, что считает нужным. Но надо с ним как-то договариваться, надо искать какие-то способы убедить его. Мне кажется, он умный человек, то есть я уверен в том, что он умный человек. Надо с ним как-то договариваться о том, что этот процесс нужно канонизировать, подчинять каким-то правилам, - сказал Путин.

Ранее Илон Маск сообщил, что специалисты компании Neuralink успешно вживили имплант в мозг человека. По словам миллиардера, пациент чувствует себя хорошо и в настоящий момент восстанавливается после операции. Первые полученные данные о работе устройства показывают многообещающие результаты, уточнил Маск. С его помощью, по задумке бизнесмена, человек получит возможность управлять протезами.

Добровольцев для испытаний стали набирать в сентябре 2023 года. Участие в испытаниях могли принять люди, страдающие от бокового амиотрофического склероза, а также пациенты с квадриплегией. Разработчики импланта «мозг — компьютер» считают, что их устройство поможет парализованным людям встать на ноги.