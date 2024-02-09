«Верю Путину больше, чем Байдену»: американцы об интервью Такера Карлсона Американские зрители назвали Путина «порядочным парнем» после интервью Карлсону

Фото: kremlin.ru

Американские зрители в комментариях в Instagram (деятельность в РФ запрещена) назвали президента РФ Владимира Путина умным и «порядочным парнем» после его интервью американскому журналисту Такеру Карлсону. Некоторые зрители отметили, что верят словам российского лидера больше, чем собственному президенту. Другие пользователи обратили внимание, что в отличие от Джо Байдена Путин более двух часов говорил в эфире без шпаргалки и суфлера.

Грустно, что я верю Путину больше, чем верю в то, что говорят мне Байден и наш собственный конгресс, — написал пользователь с ником cltbuckeye.

Коннер Мазер отметил: несмотря на мнение оппонентов, Путин выглядит очень умным человеком и «порядочным парнем». Крис Сеттинг выразил мнение, что Такер Карлсон снова «сделал журналистику великой». Майкл Чампбэлл признался, что его мысли больше совпадают с мыслями Путина, чем с точкой зрения американских политиков. Аллен Дин выразила надежду, что это интервью поможет миллионам людей в США понять ситуацию. Ричард Хамильтон подчеркнул, что в отличие от Байдена Путин — лидер страны, который «может четко формулировать мысли в течение 2 часов подряд».

Путин 30 минут подряд говорил о европейской истории. Байден, наверное, даже не помнит, что ел на обед, — написал зритель nanaampyrn.

Ранее российский блогер Юрий Подоляка отметил, что самым поразительным для американцев стало отсутствие шпаргалки у президента России Владимира Путина во время его интервью журналисту и бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону. По его словам, в этом и есть отличие главы РФ от президента США Джо Байдена, который «общается с покойниками и путается в странах».