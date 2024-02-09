Названа одна поразительная деталь в интервью Путина Карлсону Подоляка: в США поразились отсутствием шпаргалки у Путина на интервью Карлсону

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин и Такер Карлсон

Самым поразительным для американцев стало отсутствие шпаргалки у президента России Владимира Путина во время его интервью журналисту и бывшему ведущему телеканала Fox News Такеру Карлсону, отметил в Telegram-канале российский блогер Юрий Подоляка. По его словам, в этом и есть отличие главы РФ от президента США Джо Байдена, который «общается с покойниками и путается в странах».

Кстати, судя по первым комментариям американцев, самое для них поразительное (и их можно понять) — то, что российский президент два часа ведет разговор на академические темы и ни разу даже не подсмотрел в шпаргалку. Не то что их самоходный дед, который общается с покойниками и путается в странах, даже когда говорит очень короткие речи, — написал Подоляка.

Евродепутат от оппозиционной Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски ранее заявил, что интервью российского лидера Карлсону на фоне тотальной информационной блокады Запада стало «еще более острым». Политик признался, что заинтригован прошедшей беседой. Известно, что за 8 часов видео с интервью набрало более 64 млн просмотров.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян считает, что беседа Путина с Карлсоном показала готовность России к переговорам, но на своих условиях. По ее словам, дело в том, что победить россиян на поле боя невозможно. Симоньян также предположила, что американский журналист метит в большую политику.