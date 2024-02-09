Илон Маск сообщил, что смотрит интервью Путина Карлсону

Фото: Grzegorz Wajda /Global Look Press

Илон Маск

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск написал в Twitter (X), что сейчас смотрит интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону. Он также сделал репост сюжета их беседы.

Смотрю его сейчас, — написал Маск.

По мнению гендиректора Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егора Лидовского, Карлсона после возвращения из России могут поддержать Республиканская партия и Илон Маск. Он назвал демократов «кровожадными и беспринципными людьми», которые способны оказать на журналиста административное давление или инициировать уголовное преследование.

Интервью Путина Карлсону на странице журналиста за 51 минуту набрало 10 млн просмотров. В разговоре с американским журналистом российский лидер высказался по поводу проекта Маска Neuralink и внедрении импланта в мозг человека. Путин назвал миллиардера умным человеком, которого нельзя остановить в развитии. Президент предложил с ним договариваться, чтобы подчинить начавшийся процесс каким-то правилам.