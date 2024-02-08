Стало известно, кто защитит Карлсона от «кровожадных» демократов в США Политолог Лидовской: Маск и республиканцы защитят Карлсона от травли демократов

Фото: Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency/Global Look Press

Илон Маск

Американского журналиста Такера Карлсона в случае административного давления или уголовного преследования после интервью с президентом России Владимиром Путиным поддержат Республиканская партия, а также миллиардер Илон Маск, рассказал NEWS.ru гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской. По его словам, сторонники Демократической партии — «кровожадные и беспринципные люди».

Тревожно за Карлсона, он совершил очень смелый поступок. Его клеймят предателем, «щенком Путина», агентом Кремля. Вероятно, в США ему грозят административное давление, угрозы судом, уголовное преследование. Безусловно, республиканцы поддержат Карлсона, это мощная и влиятельная партия, среди сторонников которых полно юристов и адвокатов. В этом плане у Карлсона проблем не возникнет. Интересы старой доброй Америки и РФ совпадают, — добавил Лидовской.

Собеседник напомнил, что Маск пообещал не блокировать публикацию интервью в соцсети X (ранее Twitter). Эксперт не исключил, что никто не верит в обвинения Карлсона в якобы работе в интересах России.

Всем и так понятно, что все обвинения в адрес Карлсона — ложь, как и со старыми обвинениями Трампа в работе на Россию. При нем США развивались, не было проблем с мигрантами, американцы на зарплату могли купить больше. При Байдене ничего этого нет. Опасаюсь за Такера, демократы готовы на все, они кровожадные и абсолютно безжалостные люди, — подытожил Лидовской.

Ранее стало известно, что американский журналист уже покинул Россию. Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон раскритиковала его за интервью с Путиным, назвав полезным идиотом. В ответ член Совфеда Сергей Цеков сравнил ее реакцию с поведением украинского депутата Ирины Фарион, позволявшую себе русофобские высказывания.

Интервью с российским лидером будет опубликовано 9 февраля в 02:00 мск на ресурсах Карлсона. Позже Кремль представит на своем сайте расшифровку и видео разговора Путина с журналистом.