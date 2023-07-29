Маск отказался дать ВСУ доступ к Starlink около Крыма NYT: Маск отказался предоставить ВСУ доступ к Starlink около Крыма для запуска дрона

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press

Американский бизнесмен Илон Маск отказался предоставить ВСУ доступ к станции связи Starlink около Крыма, сообщает газета New York Times. По информации издания, украинские военнослужащие хотели применить станцию для отправки дрона со взрывчаткой, чтобы атаковать российские корабли в Черном море.

Он отклонил просьбу украинских военных включить Starlink возле Крыма, территории, контролируемой Россией, что повлияло на стратегию боя, — говорится в публикации.

Кроме того, Маск частично отключал Starlink на Украине за неоплату услуг.

Ранее сообщалось, что станция связи Starlink была уничтожена российскими артиллеристами под Артемовском. Также там ликвидировали пункт управления дронами. При этом Южная группировка войск РФ отразила атаку штурмовой группы ВСУ у населенного пункта Беховка в Артемовском районе ДНР. В результате были уничтожены два танка и два БМП, дальнейшее продвижение группы было сорвано.

До этого американская компания SpaceX получила заказ от Министерства обороны США на предоставление услуг спутниковой связи через системы Starlink для последующей их отправки на Украину. В Пентагоне подчеркнули, что спутниковые системы жизненно необходимы Киеву в период проведения боевых действий.