Разговор Маска с Путиным: может ли бизнесмен повлиять на украинский кризис Как в Кремле относятся к позиции американского бизнесмена

Фото: The Kremlin Moscow/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Миллиардер Илон Маск признался, что недавно вновь, как и полтора года назад, переговорил с президентом России Владимиром Путиным. Об их беседе сообщила американская пресса. По данным источников изданий, владелец SpaceX назвал разговор «замечательным» и уточнил, что регулярно «консультировался» с российским лидером. Что известно о беседах Маска с Владимиром Путиным, может ли самый богатый человек в мире повлиять на ход СВО, — в материале NEWS.ru.

Что известно о беседе Маска с Путиным

Издание The New Yorker утверждает, что в октябре 2022 года американский предприниматель, владелец компаний Tesla, SpaceX и Х (бывший Twitter) Илон Маск рассказал тогдашнему заместителю министра обороны США по политическим вопросам Колину Калю о том, что у него состоялся еще один разговор с Путиным.

Источник издания отмечает, что реакцию Пентагона на эту новость можно передать фразой: «О, Боже, это нехорошо!» Источник добавил: хотя формально Маск не дипломат и не государственный деятель, но к нему нужно относиться как к таковому. Никаких деталей о беседе владельца Tesla с российским президентом не приводится.

Изначально миллиардер и Каль созвонились, чтобы обсудить решение Маска отказать Вооруженным силам Украины (ВСУ) в доступе к спутникам своей компании Starlink, которые позволяют подключиться к интернету из любой точки планеты. Бизнесмен был против того, чтобы украинские военные использовали его терминалы для организации наступательных операций против России.

«Я сделал вывод, что Маск переживал из-за того, что Россия начинала рассматривать Starlink как технологию, которая оказывает содействие украинским боевым усилиям. Поэтому он искал способ успокоить российские опасения», — пояснил Каль.

Фото: Petro Poroshenko/via Global Look Press Терминалы Starlink

Как Маск прокомментировал разговор с Путиным

В прошлом октябре о новой беседе между Путиным и Маском также сообщало агентство Vice, но тогда миллиардер все опровергал. «Это неправда. Я общался с Путиным лишь однажды, это было около 18 месяцев назад. Темой был космос», — отмечал владелец Tesla.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, Маск и Путин заочно знакомы. «Могу подтвердить, что где-то года полтора назад у Путина и Маска был телефонный разговор», — заявлял представитель Кремля.

По версии американского издания, во время нового разговора с Маском российский президент подчеркивал, что готов на мирные переговоры, но при условии, что международное сообщество признает российский суверенитет над бывшими украинскими территориями: Крымом, Луганской, Донецкой, Херсонской и Запорожской областями и при постоянном нейтралитете Украины

Vice цитирует источники, согласно которым в разговоре с Маском Путин пообещал, что цели СВО в любом случае будут достигнуты. Как пишет издание, глава России может даже использовать ядерное оружие, если Украина нападет на российскую территорию.

Что Маск думает о ситуации на Украине

Владелец Tesla не раз делился своей точкой зрения по поводу происходящего на Украине. Так, Маск заявлял, что победа Киева маловероятна, призывал его вернуться к переговорам, пойти на уступки России. Бизнесмен даже предлагал провести референдумы о судьбе «спорных территорий» под наблюдением представителей ООН.

14 августа бизнесмен публично поддержал британского аналитика Александра Меркуриса, заявившего о провале летнего наступления ВСУ и о пагубной роли США в конфликте в целом.

«И теперь после провала контрнаступления США могли бы попытаться вступить в серьезные переговоры с русскими, но вместо этого требуют продолжения бойни», — возмущался аналитик.

«Точно», — ответил ему Маск в Twitter (X).

Фото: IMAGO/imago-images.de/Global Look Press Илон Маск

Также миллиардер раскритиковал правительство США за решение поставить Украине кассетные боеприпасы и призывал Белый дом рассказать общественности, на какие именно цели расходуется выделяемая Киеву финансовая помощь. После таких заявлений американцы раскритиковали Маска, обвинив в поддержке «российского нарратива». Тогда Маску пришлось оправдываться.

«Расходы SpaceX на включение и поддержку Starlink на Украине пока составляют около $80 млн. Наша поддержка России — $0. Очевидно, что мы за Украину», — говорил бизнесмен.

Как Маск мешал Киеву использовать свои терминалы

Терминалы Starlink активно используются в украинских войсках с марта 2022 года, то есть почти с начала СВО, включая управление ударными беспилотниками. Тем не менее Маск шаг за шагом вводил ограничения, в частности запретил доступ ВСУ к Starlink около Крыма. Это произошло после того, как украинское командование решило было применить станцию для отправки дрона со взрывчаткой в сторону российских кораблей в Черном море.

В октябре Маск дал понять, что не готов больше помогать Киеву бесплатно, и попросил Пентагон официально оплатить связь Starlink, которую предоставляет Украине. По его словам, его компания поставила Украине 20 тыс. терминалов, что обошлось в $80 млн.

В феврале SpaceX ограничила Киеву использование сети при управлении беспилотными летательными аппаратами. Президент компании Гвинн Шотвелл подчеркнула: в контракте с Киевом прописано, что она будет применяться в гуманитарных, а не в военных целях.

В начале июня SpaceX заключила официальный контракт с Минобороны США на предоставление услуг через системы Starlink для последующей их отправки на Украину. Заказ составил 400–500 терминалов, и теперь Маск уже не сможет их отключать. В Пентагоне признали, что спутниковые системы жизненно необходимы Киеву для ведения боевых действий.

Что в Москве говорили про миротворчество Маска

Недавно Маск заявил, что «они с Путиным отнюдь не лучшие друзья», потому что президент России считает его военным преступником за его помощь Украине.

Как прокомментировал эти слова Дмитрий Песков, глава государства никогда так не говорил о владельце Tesla. «По всей видимости, Маска не совсем верно или, скорее, лживо, проинформировали. Это похоже на очередную утку. Путин никогда такого не говорил», — отметил пресс-секретарь российского президента .

Он добавил, что в Кремле одобряют, что американский предприниматель ищет мирные пути выхода из кризиса на Украине.

Глава Чечни Рамзан Кадыров говорил, что уважает Маска, так как ценит людей «со своим видением ситуации и непоколебимой волей». «Друзья, шутки шутками, но характер и трезвую однозначную позицию любого человека надо признавать», — подчеркнул Кадыров.

Тем временем в Госдуме видение Маска по урегулированию конфликта сочли «правильным». Первый зампред комитета нижней палаты по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» напомнил, что многие из предложенных Маском тезисов были прописаны еще в Минских соглашениях.

Сможет ли Маск повлиять на ход СВО

Как считает профессор кафедры мировых политических процессов факультета политологии МГИМО, программный директор клуба «Валдай» Олег Барабанов, Маск вряд ли станет главным посредником по Украине.

«Однако его инициативы заслуживают внимания, так как могут сдвинуть общественное мнение в США к более взвешенной позиции, к готовности к компромиссам», — подчеркнул профессор.

Барабанов допустил, что бизнесмен обеспокоен кризисом по моральным соображениям, так как его спутниковые системы де-факто становятся оружием в руках ВСУ. Вероятно, именно поэтому Маск запретил использовать свои терминалы для атаки Киева на Крым.

Несмотря на свои капиталы, у Илона нет политического влияния, возражает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Вадим Трухачев.

«Напомню: Маск — южноафриканец, уже в силу этого его возможности влиять на политику США и другие западные страны сильно ограничены», — отметил специалист в разговоре с NEWS.ru.

Фото: МО Украины Вооружённые силы Украины

Трухачев добавил: несмотря на широкую интернет-аудиторию бизнесмена во всем мире, он все равно ничего не изменит в конкретной украинской политике Вашингтона. По мнению эксперта, американской элите безразлично, сколько у Маска поклонников в социальных сетях.

Почему Маска волнует судьба Украины

Трухачев полагает, что Маск интересуется украинским кризисом не по политическим соображениям, так как у него нет никаких шансов стать государственным деятелем. Например, его не смогут избрать в президенты США, потому что бизнесмен родом из Южной Африки. На родине у Маска тоже нет шансов возглавить государство из-за его цвета кожи.

«Думаю, это какой-то азарт. Когда у человека так много денег, ему все время хочется чего-то нового. В случае с Маском — он хочет стать общественным деятелем, а лучшей возможности осуществить это, чем повлиять сейчас на кризис вокруг Украины, у него нет», — объясняет эксперт.

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