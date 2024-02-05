Стало известно будущее Киркорова в РФ. Как и где он теперь будет выступать?

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров после скандала и «отмены» из-за «голой» вечеринки снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей, сообщил Telegram-канал Mash. Какие подробности известны?

Как изменится жизнь Киркорова после «голой» вечеринки

По данным Mash, менеджмент Филиппа Киркорова вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты артиста.

«Как нам стало известно, работать Бедросович будет в первую очередь на частниках. Причем по такой тактике — вначале заказчику озвучат обычные $150к оплаты, а потом такие: для вас специальное предложение, скинем ценник до сотки. Заоблачный райдер Филиппа активно сокращают: теперь ему достаточно зеркала в пол, фруктовой корзинки, колы, мясной/сырной/хлебной нарезок, квашеной капусты и низкокалорийного йогурта. Бонусом — в ценник 100к артист готов включить подтанцовку к своему выступлению. Да и вообще, открыт к любым предложениям — даже чтобы клиент сам выбрал песни из репертуара. На такие уступки Киркоров вынужден идти на фоне массовых отмен — они тянутся еще с Нового года. Причем не только на сцене, но и в ТВ-программах и кинематографе. По карману артиста также бьют проблемы с налоговой, самая свежая задолженность составляет почти восемь миллионов», — добавил источник.

Какие выступления Киркорова отменили после «голой» вечеринки

В конце декабря прошлого года после участия в «голой» вечеринке телеведущей Анастасии Ивлеевой Филиппа Киркорова стали вырезать из концертов и программ. Так, его убрали из картины «Иван Васильевич меняет все!», где он играл роль Петра I.

Холдинг ВГТРК и Первый канал тоже вырезали Киркорова из эфиров. Певец не выступил в «Зимнем Show» и других запланированных концертах.

Помимо этого, артиста убрали из сериала «Сваты». Картину снимала студия «Квартал 95», один из ее основателей — нынешний президент Украины Владимир Зеленский. Серия была снята в 2010 году. В ее новой версии, показанной по российскому каналу «Дом кино», Киркорова уже нет.

Поп-король также принимал участие в новогоднем выпуске YouTube-шоу «ЧБД», но сцены с ним пришлось вырезать из финальной версии выпуска. По словам продюсера Артура Азизбекяна, Киркоров получил за эти съемки 30 млн рублей.

«На новогодний выпуск „ЧБД“ должен был приехать Киркоров, ему заплатили 30 млн рублей. Но потом случилась вечеринка, и за два дня до премьеры выпуска люди вырезали целый блок съемки с Киркоровым», — сообщил он в подкасте «Закулисные истории».

При этом «Закулисные истории» позиционируются как пранк-шоу, поэтому некоторые истории, озвученные ведущими, могут быть выдуманными.

Сколько продлится «отмена» Киркорова

По информации MK.RU, бойкот Филиппу Киркорову продлили как минимум до весны. Певец должен был выступить на нескольких крупных сборных концертах. В частности, речь идет о мероприятии «О чем поют 8 Марта» в «Крокус Сити Холле», однако на официальном сайте концертного зала его имя убрали из числа выступающих артистов.

Сольные концерты Киркорова в ближайшее время не запланированы. В апреле музыкант собирался отметить день рождения на сцене театра Crave в Москве, где хотел показать новое шоу, но билетов на мероприятие до сих пор нет в продаже. В афише театра выступление тоже не значится.

Также исполнителя убрали из афиш концерта «Золотой Граммофон». Мероприятие пройдет 25 февраля в Санкт-Петербурге.

При этом музыкальный критик Павел Рудченко заявил NEWS.ru, что разговоры о «голой» вечеринке и ее участниках долго не продлятся. По его мнению, весной обсуждение мероприятия затихнет, а «отмененные» звезды, в том числе Киркоров, вернутся в эфир. Однако он не исключил, что некоторые организаторы мероприятий будут продолжать бойкотировать поп-короля после скандала.

«Каждый рискует сам. Промоутер задумывается, сможет ли продать все билеты и окупить мероприятие. Если организатор пригласит Киркорова, это двояко: пойдут ли люди или будут бойкотировать. Большая вероятность, что именно его выступления будут бойкотировать, особенно в регионах. Поэтому организаторы десять раз подумают, прежде чем его пригласить», — прокомментировал Рудченко NEWS.ru.

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