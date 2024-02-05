Раскрыт гонорар «подешевевшего» Киркорова после «голой» вечеринки Mash: гонорар Киркорова уменьшился на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Mash сообщил, что певец Филипп Киркоров снизил сумму гонорара за частное выступление на 4,5 млн рублей после «голой» вечеринки блогера Анастасии Ивлеевой. По данным канала, менеджмент народного артиста РФ вынужден был уменьшить стоимость выступления из-за резкого падения спроса на концерты знаменитости.

Mash сообщает, что в первую очередь речь идет о частных мероприятиях. По данным канала, сначала заказчику озвучивают сумму в $150 тысяч, после чего говорят, что у них есть «специальное предложение» со скидкой до $100 тысяч. По информации канала, в стоимость также входит подтанцовка, кроме того, клиентам предоставляют возможность самим выбрать песни из репертуара.

По данным канала, райдер Киркорова также решили сократить, теперь исполнителю достаточно, чтобы было зеркало в пол, корзинка с фруктами, кола, нарезки, квашеная капуста и низкокалорийный йогурт.

В конце декабря Telegram-канал SHOT писал, что после «голой» вечеринки Киркоров погасил долг перед налоговой в размере 12,3 млн рублей. По данным канала, в эту сумму вошли земельный, имущественный и транспортный налоги, а также начисления по УПС.

Концертный продюсер Сергей Лавров ранее усомнился в том, что у Киркорова много денег. По его словам, певец всегда «жил одним днем» и много средств вкладывал в собственные шоу, для организации которых в том числе брал кредиты.