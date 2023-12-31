Киркоров погасил долги после «голой» вечеринки. Сколько и кому он заплатил? SHOT: Киркоров погасил долги по налогам после «голой» вечеринки Ивлеевой

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Народный артист России Филипп Киркоров погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой после скандала из-за участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Какие подробности известны, при чем тут Валерий Меладзе?

По данным Telegram-канала SHOT, в эту сумму вошли земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН. Так, долг по налогу на имущество у Киркорова составлял 7,3 млн рублей, по транспортному налогу — 253 тысячи рублей, по земельному налогу — 371 тысяча рублей, по УНС — более 4 млн рублей, добавил источник.

Ранее Mash писал, что если до наступления нового года участники вечеринки Ивлеевой не закроют свои долги перед налоговой, то их ждет глубокий аудит со стороны МВД. По информации канала, правоохранители будут отслеживать движение средств на счетах.

Какой долг у Ивлеевой перед ФНС

Анастасию Ивлееву призвали проверить на достоверность предоставленных сведений о доходах после того, как она показала украшение за 23 млн рублей. С таким заявлением в Генпрокуратуру обратился Виталий Бородин.

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила, что 26 декабря ФНС начала выездную проверку блогера, и «она имеет все шансы завершиться возбуждением уголовного дела».

По данным Mash, долг Ивлеевой перед ФНС составлял около 137 млн рублей. Такая сумма образовалась из-за неуплаты налогов на функционирование бизнеса с 2020 по 2023 год. Блогер разделила свой бизнес на два юридических лица, эта схема позволяла ей платить налоги по упрощенной системе налогообложения (УСН), пишет канал.

29 декабря Лефортовский районный суд города Москвы вынес постановление в отношении Ивлеевой. Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка». Телеведущей назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Кто еще из артистов экстренно погасил долги

Заслуженный артист России Валерий Меладзе погасил все свои долги перед налоговой на фоне скандала с «голой» вечеринкой Анастасии Ивлеевой.

Певец не был на мероприятии, но решил перестраховаться, поскольку ранее к нему уже появлялись вопросы у общественников. Он выплатил почти 1,8 млн рублей Федеральной налоговой службе.

Кого из артистов «отменили» после «голой» вечеринки

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что в результате общественного возмущения по поводу «голой» вечеринки федеральные каналы приняли решение вырезать из новогодних эфиров всех артистов, которые принимали участие в этом мероприятии.

По информации KP.RU, холдинг ВГТРК и Первый канал приняли решение убрать из эфиров Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую.

Канал НТВ смог урезать показ знаменитостей, посетивших вечеринку Анастасии Ивлеевой, но полностью исключить их из эфира не представляется возможным, так как они являются главными ведущими программ. Похожие меры принял телеканал ТНТ.

Люся Чеботина, Burito и Хабиб заменят Киркорова и Лолиту в «Зимнем Show», трансляция которого пройдет 1 января 2024 года. При этом Дима Билан, который тоже посещал «голую» вечеринку, выступит на «Зимнем Show».

Киркорова также вырезали из картины «Иван Васильевич меняет все». Он играл роль Петра I. Его заменили звездой сериала «Слово пацана» Никитой Кологривым, который появится в образе Людовика XVI. Кроме того, из фильма убрали Анну Asti. Вместо нее роль Барби исполнила Клава Кока.

Помимо этого, в Москве на городских новогодних мероприятиях запретили включать песни музыкантов, которые были на «голой» вечеринке.

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