«Брал кредиты»: продюсер рассказал о долгах Киркорова Продюсер Лавров: Киркоров брал кредиты на организацию собственных концертов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Российский певец Филипп Киркоров брал кредиты, чтобы организовывать собственные шоу, рассказал «Царьграду» концертный продюсер Сергей Лавров. Он также выразил сомнения, что у исполнителя много денег, так как, по его словам, музыкант всегда «жил одним днем».

Не могу сказать, что у Киркорова много денег. Он всегда жил одним днём. Особенно когда касалось вопросов подготовки его нового шоу. Туда просто все бабки вкладывались. Я это прекрасно знаю, потому что покойный Гена Рыбак был мой лучший друг. Филипп никогда не экономил на шоу. Он вкладывал все имеющиеся у него деньги, брал кредиты, лишь бы сделать качественный продукт и удивить зрителя, — сказал продюсер.

Ранее суд взыскал с народного артиста России Филиппа Киркорова почти 8 млн рублей задолженности по налогам и сборам. Такое решение вынес мировой судья участка Таганского района столицы. Кроме этого, суд постановил выплатить государственную пошлину в доход бюджета Москвы. Уточняется, что размер взыскания с артиста составил 24 тысячи рублей.

До этого сообщалось, что артист погасил задолженность в размере 12,3 млн рублей перед Федеральной налоговой службой, в эту сумму вошли земельный, имущественный, транспортный налоги и начисления по УСН.