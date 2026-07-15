Россиянин переписал фамилию наоборот в попытке обмануть коллекторов

Житель Сургута поменял фамилию, чтобы не выплачивать кредит, сообщила объединенная пресс-служба судов Югры в своем Telegram-канале. Отмечается, что в суд обратилась коллекторская организация, которая потребовала взыскать задолженность по договору в размере около 130 тыс. рублей. Заявители рассказали, что им стало известно о смерти должника и просили взыскать долг с наследников.

Суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество с Полишко И.А. на Окшилоп А.И. (фамилия написана наоборот, имя и отчество поменяны местами. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

При этом в суде объяснили, что смена фамилии, имени и отчества должника не означает, что он перестает быть ответчиком по делу, в связи с чем переложить ответственность на наследников не получится. В итоге в замене ответчика коллекторам отказали, решение вступило в силу.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два года российский рынок коллекторов может столкнуться с дефицитом просроченных долгов из-за сокращения выдач кредитов и микрозаймов. По мнению аналитиков, спрос со стороны взыскателей останется высоким, тогда как предложение проблемных портфелей начнет неуклонно снижаться.