Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
15 июля 2026 в 15:05

Россиянин переписал фамилию наоборот в попытке обмануть коллекторов

В Сургуте местный житель сменил фамилию, чтобы не выплачивать кредит

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Житель Сургута поменял фамилию, чтобы не выплачивать кредит, сообщила объединенная пресс-служба судов Югры в своем Telegram-канале. Отмечается, что в суд обратилась коллекторская организация, которая потребовала взыскать задолженность по договору в размере около 130 тыс. рублей. Заявители рассказали, что им стало известно о смерти должника и просили взыскать долг с наследников.

Суд выяснил, что должник не умер, а сменил свою фамилию, имя и отчество с Полишко И.А. на Окшилоп А.И. (фамилия написана наоборот, имя и отчество поменяны местами. — NEWS.ru), — говорится в сообщении.

При этом в суде объяснили, что смена фамилии, имени и отчества должника не означает, что он перестает быть ответчиком по делу, в связи с чем переложить ответственность на наследников не получится. В итоге в замене ответчика коллекторам отказали, решение вступило в силу.

Ранее сообщалось, что в ближайшие два года российский рынок коллекторов может столкнуться с дефицитом просроченных долгов из-за сокращения выдач кредитов и микрозаймов. По мнению аналитиков, спрос со стороны взыскателей останется высоким, тогда как предложение проблемных портфелей начнет неуклонно снижаться.

Регионы
Сургут
ХМАО
кредиты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Много свободного времени»: Тарасова раскритиковала Милонова за Плющенко
Страны Балтии допустили размещение ядерного оружия НАТО
«А что еще?»: Собчак высмеяла пост Ляскина о забитых полках в магазинах
Донецк погрузился во тьму
Захарова призвала Запад не прикрываться разговорами о мире
Катя IOWA ответила, почему не обвиняет коллег в плагиате
Захарова призвала авторов «нового похода» против России вспомнить историю
Названо главное условие завершения конфликта на Украине
Политолог ответил, почему Трамп ставит сроки завершения украинского кризиса
Раскрыто, от чего скончался Заславский
Юрист дала советы по защите пожилых от мошенников
Адвокат объяснил, можно ли хранить треки иноагентов на страницах в соцсетях
Захарова пригрозила войскам «коалиции желающих»
Отец раскачивал ребенка на руках и случайно выбросил его из окна
Женщина родила на унитазе и попыталась утопить ребенка в канализации
Застрявших в горах Турции россиян спасли после поисков в тумане
Специалисты улучшили движение по крупной магистрали на юго-западе Москвы
Синоптики объявили экстренное предупреждение о грозе в Подмосковье
Мужчина вооружился «розочкой» и устроил дебош в Красноярске
«Неадекватные действия»: в Госдуме высказались о ситуации с Apple в России
Дальше
Самое популярное
Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертые кабачки: пышки на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке
Семья и жизнь

Как приготовить малосольные огурцы — 3 лучших рецепта и советы по засолке

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают
Общество

Просто лью кефир в тертый сыр: пышки-хачапури на завтрак — толстые, мягкие, не опадают

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.