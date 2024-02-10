The Telegraph: армия России «на грани» взятия Авдеевки

Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

Армия России «на грани» взятия Авдеевки, пишет британская газета The Telegraph. Отмечается, что на прошлой неделе российские войска достигли окраин города и ситуация оценивается как «критическая».

Причиной тому, как считают эксперты, стали задержки с западной помощью. По мнению экс-атташе по вопросам обороны Британии в странах Балтии и экс-советника Минобороны Украины Глена Гранта, если город падет, в этом будут виноваты США.

Общее мнение таково: если Авдеевка падет, в этом будет вина США. Задержки с поддержкой были слишком велики, у украинцев все заканчивается, а европейцы еще не могут компенсировать эту потерю, — приводит газета слова Гранта.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что Авдеевка превращается в большой пирог. По его словам, российские силы начали «разрезать» логистику ВСУ внутри города, чтобы разделить силы врага, тем самым нарушив их снабжение. Пока, по словам журналиста, у ВС РФ все получается.

До этого уже сообщалось, что российские силы разрезают на две части группировку ВСУ в городе. Военкоры считают, что если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны противника в Авдеевке ослабнет и фактически распадется на два независимых друг от друга участка.