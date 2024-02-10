Военэксперт объяснил, как терминалы Starlink могли попасть в ВС России Военэксперт Дандыкин призвал не верить фото с терминалами Starlink в ВС России

Фото: МО Украины

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что фотоснимки якобы из зоны СВО, где, вероятно, российские бойцы используют терминалы связи Starlink, являются фейком. При этом собеседник не исключил, что оборудование Starlink оказалось в ВС РФ в качестве трофея или куплено в частном порядке.

Это может быть фейком, провокацией ВСУ. Предположу, что данное оборудование могло быть куплено россиянами в частном порядке на уровне подразделения, роты, через посредников доставлено в зону СВО, это также могут быть трофейные образцы, — считает Дандыкин.

По его словам, на Украине возненавидели Маска из-за его решения не блокировать публикацию интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Собеседник не исключил, что предпринимателя невзлюбили также из-за проблем с терминалами Starlink в зоне боевых действий.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что Авдеевка превращается в большой пирог. По его словам, российские силы начали «разрезать» логистику ВСУ внутри города, чтобы разделить силы врага, тем самым нарушив их снабжение. Пока, по словам журналиста, у ВС РФ все получается.

До этого уже сообщалось, что российские силы разрезают на две части группировку ВСУ в городе. Военкоры считают, что если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны противника в Авдеевке ослабнет и фактически распадется на два независимых друг от друга участка.