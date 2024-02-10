Названы причины, по которым на Украине возненавидели Илона Маска Военэксперт Дандыкин: на Украине ненавидят Маска из-за беседы Карлсона и Путина

Фото: kremlin.ru

Такер Карлсон, Владимир Путин

Военный эксперт Василий Дандыкин предположил в разговоре с NEWS.ru, что на Украине возненавидели американского миллиардера Илона Маска из-за его решения не блокировать публикацию интервью журналиста Такера Карлсона с президентом России Владимиром Путиным. Собеседник не исключил, что предпринимателя невзлюбили также из-за проблем с терминалами Starlink в зоне боевых действий.

Думаю, что украинцы обижаются на Маска зря, он предоставил им много терминалов Starlink, а проблемы ВСУ со связью, предположу, вызваны эффективной работой средств РЭБ ВС РФ. Почему еще на Украине ненавидят Маска? А после интервью Путина Карлсону, так как Маск отказался блокировать публикацию, — добавил Дандыкин.

Ранее военный корреспондент Андрей Руденко сообщил, что Авдеевка превращается в большой пирог. По его словам, российские силы начали «разрезать» логистику ВСУ внутри города, чтобы разделить силы врага, тем самым нарушив их снабжение. Пока, по словам журналиста, у ВС РФ все получается.

До этого уже сообщалось, что российские силы разрезают на две части группировку ВСУ в городе. Военкоры считают, что если этот маневр будет доведен до конца, то линия обороны противника в Авдеевке ослабнет и фактически распадется на два независимых друг от друга участка.