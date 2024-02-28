Еще одно село в ДНР перешло под контроль российской армии Военкор Руденко: село Орловка в ДНР перешло под контроль ВС РФ

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале заявил, что село Орловка в Донецкой Народной Республике перешло под контроль российских войск. По его словам, в штурме населенного пункта преуспела 114-я бригада первого Армейского корпуса ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Доблестная 114-я бригада 1-го АК ДНР взяла Орловку, — написал он.

Ранее Telegram-канал WarGonzo писал, что подразделения ВС РФ штурмовали украинские позиции в районе Тоненького и Орловки. В результате атак российские бойцы добились тактического успеха. По его данным, эти населенные пункты расположены на ключевых трассах у линии боевого соприкосновения.

До этого стало известно, что Вооруженные силы России взяли под контроль село Петровское, расположенное на Авдеевском направлении. По данным Минобороны России, за последние сутки армейские подразделения значительно улучшили свое положение на линии боевого соприкосновения, заняв более выгодные позиции.

Вместе с этим в Сети появились кадры отступления ВСУ из населенного пункта Ласточкино. Они были сняты на камеру российского беспилотника. На видео видно, как украинские пехотинцы покидают свои позиции и бегут по полю без прикрытия со стороны бронетехники. В настоящее время Ласточкино полностью находится под контролем армии России.