Отступление украинской армии из Ласточкино попало на видео Минобороны РФ опубликовало кадры отступления ВСУ из Ласточкино

Фото: МО Украины

Отступление подразделений Вооруженных сил Украины из населенного пункта Ласточкино было снято на камеру российского беспилотника, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ. На кадрах, опубликованных ведомством, видно, как украинские пехотинцы покидают свои позиции и бегут по полю без прикрытия со стороны бронетехники. В настоящее время Ласточкино полностью находится под контролем армии России.

Российский солдат, принимавший участие в боях за Ласточкино, отметил, что украинская армия обстреливала населенный пункт из реактивных систем залпового огня при отступлении. При этом она использовала кассетные боеприпасы и запрещенные международными конвенциями фосфорные снаряды. Отступая, солдаты ВСУ бросили на своих позициях оружие западного производства, а также транспорт.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что подразделения ВС РФ взяли под контроль Северное. Это уже третий населенный пункт, взятый российскими войсками за последнюю неделю. Позднее флаг России также был развернут над поселком Степовое, расположенным у Авдеевки. Предполагается, что именно у данного населенного пункта был подбит первый американский танк М1 Abrams, переданный украинской армии западными партнерами.