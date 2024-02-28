Российская армия взяла под контроль еще один населенный пункт под Авдеевкой Минобороны: ВС РФ взяли под контроль село Петровское на Авдеевском направлении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Петровское на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, российские бойцы заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта.

На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровское, заняли более выгодные рубежи и отразили 11 контратак штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов Ленинское, Новгородское, Новобахмутовка, Тоненькое, Орловка и Первомайское Донецкой Народной Республики, — сказано в сообщении.

По информации Минобороны, ВСУ потеряли до 165 военных, пять автомобилей, четыре танка, две БМП Bradley и американский бронетранспортер М113. Кроме этого, российские войска поразили пять гаубиц Д-30 и одну «Мста-Б», а также самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика» и три орудия Д-20.

Ранее Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» показал кадры, как российский боец 5-й бригады Центрального военного округа развернул флаг своего подразделения в населенном пункте Петровское. Канал отмечал, что прорвать оборону противника удалось при поддержке спецназа группировки «Центр».