Стало известно о прорыве российских военных в Красногоровку Военкор Сладков заявил, что российские военные ворвались в Красногоровку

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил в Telegram-канале, что пятая бригада первого Донецкого армейского корпуса Вооруженных сил России проломила оборону украинской армии и ворвалась в населенный пункт Красногоровку на Донецком направлении в зоне спецоперации. По его словам, российские бойцы продолжают отбрасывать противника от Донецка. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

И вот теперь группировка русской пехоты 150 мсд восьмой ОА рвется к Курахово, а правый фланг ее надежно прикрывает пятая бригада, которая теперь ворвалась в Красногоровку, не давая врагу сосредотачиваться лишь на обороне Курахово. Мы давим врага, отбрасывая его от истерзанного обстрелами ВСУ Донецка, — написал Сладков.

По информации Telegram-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские бойцы проломили оборонительные рубежи под городом-крепостью ВСУ при поддержке танков, артиллерии и авиации. Отмечается, что благодаря четкой и слаженной работе десант ВС РФ успешно высадился на рубежах и закрепился на окраинах Красногоровки.

Военкор Андрей Руденко ранее сообщил, что село Орловка на Донецком направлении перешло под контроль российских войск. Журналист подчеркнул, что в штурме населенного пункта преуспела 114-я бригада первого армейского корпуса ДНР. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.