Российские войска в ходе комплексных ударов нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Удары были нанесены с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

В результате также поражены производственные цеха и площадки подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Кроме того, под удар попали пункты временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, как отмечается, поражение нанесено по целям в 142 районах.

Ранее в российских силовых ведомствах сообщили, что резервные силы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины были ликвидированы в населенном пункте Никольское Сумской области. Данные о серьезном уроне противника были получены в результате изучения публикуемых извещений о гибели украинских военных.

Кроме того, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что в ночь с 15 на 16 апреля российские военнослужащие могли ликвидировать склады с новым западным вооружением, предназначенным для ВСУ. По оценке аналитика, в результате ударов тяжелыми боеприпасами повреждения, вероятно, получили портовые сооружения и железнодорожные узлы Украины.