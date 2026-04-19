Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 12:15

Авиация и дроны нанесли удары по энергетической инфраструктуре Украины

ВС России атаковали используемые ВСУ объекты энергетической инфраструктуры

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские войска в ходе комплексных ударов нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, задействованным в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Удары были нанесены с применением оперативно-тактической авиации, ударных беспилотных летательных аппаратов, ракетных войск и артиллерии.

В результате также поражены производственные цеха и площадки подготовки к запуску беспилотников дальнего действия. Кроме того, под удар попали пункты временного размещения украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Всего, как отмечается, поражение нанесено по целям в 142 районах.

Ранее в российских силовых ведомствах сообщили, что резервные силы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины были ликвидированы в населенном пункте Никольское Сумской области. Данные о серьезном уроне противника были получены в результате изучения публикуемых извещений о гибели украинских военных.

Кроме того, военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук предположил, что в ночь с 15 на 16 апреля российские военнослужащие могли ликвидировать склады с новым западным вооружением, предназначенным для ВСУ. По оценке аналитика, в результате ударов тяжелыми боеприпасами повреждения, вероятно, получили портовые сооружения и железнодорожные узлы Украины.

Россия
Украина
СВО
ВС РФ
ВСУ
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.