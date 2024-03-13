В Госдуме раскрыли детали работы над повышением налогов в России Депутат Нилов: повышение налогов Госдума начнет обсуждать весной 2024-го

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Первый шаг на пути к введению в России прогрессивной шкалы налогообложения сделан, заявил NEWS.ru председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Он объяснил, что с 1 января подоходный налог увеличили с 13% до 15% для зарабатывающих свыше 5 млн рублей в год.

Президент об этом заявил во время послания. Мы несколько лет назад первый шаг сделали, когда подоходный налог увеличили для тех, кто получает свыше 5 млн рублей, с 13% до 15%. Это целевые, подкрашенные деньги, идущие на лечение детей с орфанными заболеваниями. Плоская шкала была введена в 2000-х, чтобы вывести бизнес из тени, — отметил Нилов.

По его словам, в пакете комитета присутствуют законопроекты, направленные на введение прогрессивной шкалы по принципу: «для получающих мало — ставка 0%, для получающих много — ставка максимальная». Парламентарий добавил, что работа над законодательной базой по переходу на прогрессивную шкалу начнется весной 2024 года.

Полагаю, что, исходя из поручений президента дать предложения, их сформулируют. Очевидно, что будущий бюджет должен быть сформирован в том числе исходя из планируемых налоговых изменений. Работа над законодательной базой начнется, думаю, весной. По крайней мере, у нас в плане работы Госдумы по реализации пунктов послания этот вопрос есть, — подытожил Нилов.

Ранее стало известно, что правительство приступило к работе над совершенствованием комплекса фискальных мер, которые анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию. Отмечается, что снижения начальной ставки НДФЛ (13%) среди рассматриваемых мер нет.

Предполагается, что изменения разобьют на несколько групп. Так, первая группа коснется работы над системой НДФЛ. В частности, рассматривается вариант введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. По предварительным данным, Минфин намерен повысить этот сбор, но не уточняется насколько.