Стало известно о работе правительства над повышением НДФЛ «Ведомости»: правительство начало прорабатывать повышение НДФЛ и новые льготы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Правительство приступило к работе над совершенствованием комплекса фискальных мер, которые анонсировал президент России Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к кабмину, а также собеседник, знакомый с подготовкой поправок в Налоговый кодекс. Отмечается, что снижения начальной ставки НДФЛ 13% среди рассматриваемых мер нет.

По словам собеседников издания, Минфин ведет эту работу с конца 2023 года. Предполагается, что изменения разобьют на несколько групп. Так, первая коснется работы над системой НДФЛ — в частности, рассматривается вариант введения дополнительных ставок в прогрессивной шкале подоходного налога. По предварительным данным, Минфин намерен повысить этот сбор, но на сколько, не уточняется.

Вторая группа изменений коснется налоговых льгот. Предполагается, что граждане с наиболее низкими доходами смогут получить их по НДФЛ, а компании с более низкими доходами — по налогу на прибыль.

Ранее сообщалось, что в России предложили увеличить налоги на доходы физических лиц до 13–25%. Речь идет о гражданах, чей годовой доход выше 5 млн рублей. С такой инициативой выступили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.