В России могут увеличить один налог Депутаты Госдумы Миронов и Гартунг предложили повысить НДФЛ до 25%

В России предложили увеличить налоги на доходы физических лиц до 25%, сообщают «Известия». С такой инициативой выступили лидер фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и председатель комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Депутаты подготовили соответствующий законопроект к внесению на рассмотрение в Государственную думу. Согласно тексту документа, увеличение ставки НДФЛ предлагается вводить для тех лиц, чей уровень годового дохода составляет 5 млн рублей и выше.

Предлагается установить следующие ставки. Годовой доход: до 5 млн рублей в год — 13%; свыше 5 до 24 млн рублей в год — 15%; свыше 24 до 200 млн рублей в год — 18%; свыше 200 до 500 млн рублей в год — 20%; свыше 500 млн рублей в год — 25%, — сказано в пояснительной записке к проекту.

По словам авторов законопроекта, после введения новых ставок от НДФЛ поступления в бюджет превысят 1 трлн рублей. Эти средства предлагается впоследствии направить в регионы для финансирования программы оплаты труда учителям и медицинским работникам

Депутат Госдумы Никита Чаплин ранее рассказал, что семьи с двумя и более детьми освобождены от уплаты налогов при продаже жилой недвижимости. Данная мера распространяется и на семьи, в которых есть дети-студенты на очном обучении, не достигшие 24 лет. Парламентарий также напомнил, что налог не взимается, если садовод продал дачу за сумму меньше 1 млн рублей.