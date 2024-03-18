Раскрыта опасность переработок для здоровья Врач Гайфутдинов: переработки чреваты инсультами

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Переработки представляют опасность для здоровья — они приводят к перенапряжению нервной системы и чреваты инсультами, предупредил врач-невролог Рустем Гайфутдинов. В беседе с MIR24.TV специалист подчеркнул, что многие в попытках расслабиться из-за плотного рабочего графика прибегают к вредным привычкам, таким как курение и употребление алкоголя. Это приводит к повышению артериального давления, росту уровня сахара в крови и холестерина.

Растет артериальное давление, растет уровень сахара в крови, увеличивается холестерин, появляется состояние хронического воспаления сосудов. Все это — факторы, приводящие к инсультам, — пояснил врач.

Часто к переработкам добавляются низкая физическая активность и малоподвижный образ жизни. Риски проблем со здоровьем увеличивают и генетическая предрасположенность, перенесенная коронавирусная инфекция, а также возраст. В связи с этим Гайфутдинов призвал больше отдыхать, правильно питаться, контролировать давление и уровень сахара в крови и заниматься спортом.

Хирург Александр Умнов ранее рассказал, что не вылеченная вовремя грыжа шейного отдела позвоночника может привести к ишемическому инсульту. По его словам, выпячивание диска в данной части тела вызывает пережатие позвоночных артерий, что уменьшает поступление крови к головному мозгу.