Названы смертельно опасные последствия невылеченных грыж позвоночника Хирург Умнов: не вылеченная вовремя грыжа может привести к ишемическому инсульту

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Не вылеченная вовремя грыжа шейного отдела позвоночника может привести к ишемическому инсульту, заявил NEWS.ru преподаватель медфака Государственного университета просвещения хирург Александр Умнов. По его словам, выпячивание диска в данной части тела вызывает пережатие позвоночных артерий, что уменьшает поступление крови к головному мозгу.

Грыжа грудного отдела, в свою очередь, может спровоцировать паралич нижележащих отделов тела и нарушению работы сердца, добавил медик. Проблемы с работой тазовых органов и снижение потенции могут наблюдаться, если не долечить грыжу поясничного отдела.

Главный способ подтверждения диагноза межпозвоночная грыжа — МРТ позвоночника. 80% грыж возможно вести консервативно. Но при сохраняющихся на протяжении четырех недель сильных болях необходимо оперировать пациента, — посоветовал собеседник издания.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова предупредила, что переизбыток витамина D в организме особенно опасен для беременных и кормящих матерей, так как может привести к нарушению развития плода. Поэтому в зимний период, когда людям не хватает естественного солнечного света, нужно поддерживать уровень этого фермента с помощью витаминов и пищевых добавок, однако не допуская передозировки.