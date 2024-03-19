Психолог осудила новый тренд «постельное гниение» из TikTok Психолог Бачурина: отказ вылезать из кровати может ослабить социальные навыки

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Отказ вылезать из кровати в выходные, ставший новым трендом в TikTok под названием «постельное гниение», может привести к ослаблению социальных навыков и формированию бытовой беспомощности, предупредила психолог Елена Бачурина. В беседе с «360» специалист отметила, что современное поколение любит ставить «бездумные эксперименты» над организмом, не задумываясь о последствиях.

Современное поколение ставит бездумные эксперименты над своим организмом, телом и мозгом просто так — без всякой опоры на здравый смысл и элементарные знания. <...> Со временем такой образ жизни формирует не только ослабление социальных навыков, но и некую бытовую беспомощность, — пояснила психолог.

По ее словам, мозг должен чередовать пассивные и активные действия, и ежедневно человеку следует как отдыхать, так и заниматься какой-либо физической и умственной деятельностью. Бачурина предупредила, что постоянное нахождение в постели путает мозг и негативно влияет на когнитивные способности. Из-за этого организм находится в сильном стрессе. Кроме того, такая привычка чревата социальной самоизоляцией, депрессивными расстройствами и тревожностью.

Любой специалист скажет, что это вредно. Такая практика принесет больше вреда, нежели пользы. Советую следить за балансом активной деятельности и отдыха в пределах каждого дня, чтобы ощущать гармонию и подпитывать свое здоровье, — заключила специалист.

Трихолог Юлия Нагайцева ранее рассказала, что появившийся в TikTok челлендж под названием «тренировка волос», подразумевающий мытье головы не чаще одного-двух раз в месяц, на самом деле лишь ухудшит состояние волос. По ее словам, отсутствие гигиены может привести к выпадению волос, а также к раздражению, зуду и воспалению кожи.