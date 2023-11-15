Трихолог предупредила об опасности челленджа мыть голову раз в месяц Трихолог Нагайцева: мытье головы раз в месяц может привести к воспалениям

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Появившийся в TikTok новый челлендж под названием «тренировка волос», подразумевающий мытье головы не чаще одного-двух раз в месяц, на самом деле лишь ухудшит состояние волос и кожи, рассказала в беседе с «360» дерматовенеролог и трихолог Юлия Нагайцева. По ее словам, отсутствие гигиены может привести к выпадению волос, а также к раздражению, зуду и воспалению кожи.

Как рассказала специалист, в течение дня на волосах оседают уличная грязь, пыль, шерсть животных и многое другое. Также кожа головы ежедневно выделяет сало и пот. Если эту смесь подолгу не смывать, могут возникнуть проблемы с кожей, а волосы начнут выпадать «целыми пучками и клоками». Кроме того, подобные челленджи категорически противопоказаны людям, страдающим дерматозами или дерматитами, так как резкая смена привычного распорядка обострит хронические заболевания.

Трихолог рассказала, что ежедневное мытье головы является нормальной практикой для жирного типа волос. Остальным это можно делать два или три раза в неделю. Мытье никак не влияет на работу сальных желез. Поэтому «приучить» голову к редкому очищению не получится, подчеркнула врач.

Есть люди, у которых сухая кожа головы, они могут не мыть голову пять-семь дней, что считается нормой. Другие, с жирной кожей головы, могут помыть голову утром, а потом еще вечером, и это тоже норма, — объяснила эксперт

Среди основных причин, по которым стоит регулярно мыть голову, Нагайцева также назвала естественное желание выглядеть чистым.

Ранее трихолог и косметолог Анастасия Курская назвала генетику причиной медленного роста волос. Специалист добавила, что если у родственников длинные и красивые локоны, то проблем с волосами с большой вероятностью не возникнет.