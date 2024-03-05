В Госдуме ответили, когда будет решаться вопрос о сокращении рабочей недели Депутат Бессараб: решать вопрос о сокращении рабочей недели нужно после СВО

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Решать вопрос о сокращении рабочей недели до 36 часов нужно после окончания специальной военной операции на Украине, заявила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с НСН депутат отметила, что на данном этапе многим заводам приходится работать в три смены.

Я думаю, подобное надо обсуждать по окончании спецоперации, так как сейчас у нас многие заводы работают в три смены. Сегодня можно предложить работодателям на добровольной основе включиться в эксперимент по сокращению рабочего дня, — уточнила парламентарий.

По ее словам, многие предприятия сейчас предоставляют своим работникам право уходить раньше, особенно по пятницам. Бессараб подчеркнула, что сама выступила за сокращение рабочего дня, но подавать свою идею до окончания СВО она не планирует. При этом депутат пояснила, что работодатели только выигрывают, если предоставляют сотрудникам возможность раньше уходить домой: люди трудятся быстрее и интенсивнее.

На рассмотрение Госдумы ранее внесли законопроект об уменьшении рабочей недели с 40 до 39 часов. Автор — член комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов — предложил также сократить рабочий день на час перед государственным праздником.