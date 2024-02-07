Ветеринар высказался о судьбе застрявшей у берегов Японии стаи косаток Ветеринар Шеляков: застрявшие во льдах у берегов Японии косатки могли погибнуть

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Застрявшие во льдах у берегов Японии косатки могли уже погибнуть, предположил в беседе с NEWS.ru ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков. При этом специалист не исключил, что млекопитающие спаслись из ледяного плена самостоятельно.

В природе подобных ситуаций, когда сам зверь попал бы в какую-нибудь ловушку, практически нет. Поэтому ищут проблемы из вне. Продвинутые экологи винят людей в оказании огромного влияния на природу. В данном случае нельзя исключать, что косатки могли погибнуть во льдах, также возможно, что они спаслись самостоятельно, — высказался Шеляков.

Он объяснил, что ученые до сих пор ведут дискуссии на тему того, используют ли косатки для навигации ультразвук, как дельфины и киты. По словам Шелякова, происходит много случаев, когда животные сбиваются с курса и совершают нелогичные поступки, в том числе застревают во льдах. Ветеринар отметил, что жизнедеятельность и коммуникабельность между косатками нарушается в силу развития технологий — появления Wi-Fi, 5G — или, иными словами, из-за «замусоренности» радиосигналами.

Представитель муниципалитет города Раусу на острове Хокайдо ранее заявил, что дрейфующие льды в районе, где заметили косаток, заметно ослабли и расступились. Однако он не исключил, что млекопитающие могли вновь застрять во льдах в другом месте.