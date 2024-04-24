Как узнать размер пенсии: расчет накопительных и фиксированных выплат

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Как рассчитать пенсию

Страховая пенсия — это регулярные выплаты, которые государство предоставляет людям с инвалидностью или лишившимся кормильца, военнослужащим со стажем и другим группам населения. Наиболее распространенный вариант пенсии в России — это пенсия по старости. О ней и пойдет речь в этой статье. Рассказываем, из чего складывается пособие и как рассчитать пенсию в 2024 году.

Пенсионный возраст в России в 2024 году

В рамках реформы 2018 года планка пенсионного возраста поднялась на пять лет. Если ранее пенсионерами считались 60-летние мужчины и 55-летние женщины, то теперь все иначе. Впрочем, изменения вводятся поэтапно, так что в полной мере реформа заработает лишь в 2028 году.

До тех пор планка пенсионного возраста будет подниматься постепенно, раз в 2 года. Поэтому в 2024 году к числу пенсионеров относятся:

мужчины 63 лет (1961 г. р.);

женщины 58 лет (1966 г. р.).

Уже в 2026 году эти правила изменятся и возрастная планка достигнет отметки 64 года для мужчин и 59 — для женщин.

Иногда оформить пенсию удается и раньше. Такая опция доступна тем, чья работа связана с токсичными веществами или опасностью (от спасателей МЧС и тюремных охранников до водителей общественного транспорта, геологов и многих других), педагогам, врачам, многодетным матерям, родителям ребенка с инвалидностью. Полный перечень «досрочников» опубликован на портале Социального фонда России (СФР).

Фото: Shutterstock/FOTODOM С какого возраста выходят на пенсию

Как узнать размер будущей пенсии по старости

Для самостоятельного расчета пенсии надо знать, из каких составляющих складывается пособие. На его величину влияют:

стаж;

размер фиксированной пенсионной выплаты (ФВ);

количество индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК);

стоимость пенсионного коэффициента (СПК);

размер коэффициента повышения фиксированной выплаты (КвФВ) (положен не всем).

Итак, как рассчитать пенсию? Для этого существует единая формула: пенсия по старости = ИПК * СПК + (ФВ * КвФВ).

Что входит в трудовой стаж

Возраст далеко не единственное условие для получения пенсии. У гражданина РФ также должен быть накоплен трудовой стаж. На момент написания статьи его минимум составляет 15 лет (включительно).

Стоит отметить, что под стажем подразумевается не только трудовой период, но и время так называемой социально значимой деятельности: от ухода за людьми с инвалидностью до срочной службы и декрета. Больничные, учеба в вузе или техникуме (в некоторых случаях) и даже период безработицы (при оформлении статуса безработного) тоже идут в копилку стажа.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru Кому положена пенсия по старости

Сколько составляет фиксированная часть пенсии по старости

Продолжаем разбираться, как узнать размер будущей пенсии. Одно из слагаемых пособия — это фиксированные выплаты. Это финансовая база, начисляемая всем пенсионерам без исключения. В 2024 году ее размер — 8134 рубля 88 копеек.

Иногда «фикс» увеличивается. Повышенное пособие полагается людям:

в возрасте 80 лет и старше;

с инвалидностью I группы;

минимум 15 лет проработавшим на Крайнем Севере и не только.

В зависимости от наличия и количества иждивенцев фикс растет.

И здесь же стоит сказать про КвФВ — коэффициент повышения фиксированной выплаты. Он начисляется гражданам, продолжившим работать даже после достижения пенсионного возраста. Чем дольше человек не уходит с работы, тем выше КвФВ. К примеру, если 63-летний мужчина отработал еще 12 месяцев, его КвФВ составит 1,07; если 48 месяцев — то 1,34 и так далее.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Рассчитать пенсию можно онлайн

Что такое индивидуальные пенсионные коэффициенты (ИПК)

Идем дальше и теперь поговорим об индивидуальных пенсионных коэффициентах (ИПК). Это баллы, накапливаемые параллельно со стажем, то есть начисляемые за месяцы работы, декрета, службы и тому подобного. Для получения пенсии гражданин должен накопить минимум 28,2 балла. (В будущем нижняя планка ИПК вырастет и уже к 2026 году поднимется до 30 баллов.)

Накопление ИПК возможно при оформлении по трудовому договору. За каждого официально оформленного сотрудника делается взнос в Пенсионный фонд России. Величина взноса зависит от величины зарплаты. За 12 месяцев можно накопить максимум 10 баллов. (ИП платят фиксированные страховые взносы сами за себя).

Чтобы провести расчет пенсии самостоятельно, надо знать стоимость ИПК. Ее перерасчет производится ежегодно. В 2024 году она составляет 133 рубля 5 копеек.

Но и это еще не все. Выше мы уже говорили про годы «социально значимой деятельности». За них положен повышенный коэффициент. Например, 12 месяцев службы по призыву, ухода за первым ребенком или ухода за нетрудоспособным иждивенцем оценивается в 1,8 ИПК.

Итак, мы почти разобрались в вопросе, как проверить расчет пенсии по старости самостоятельно. Подставляем полученные данные в формулу и получаем: минимальная пенсия = ИПК * 133,05 + 8134,88.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Из чего складывается пенсия по старости

Как узнать размер пенсии на «Госуслугах»

Итак, как узнать накопительную часть пенсии? Для этого нужно узнать количество набранных ИПК. Их вовсе необязательно высчитывать самостоятельно. Все необходимые выписки уже доступны онлайн.

Например, вы можете узнать размер пенсии на «Госуслугах». Есть два способа:

Авторизуйтесь в аккаунте → перейдите в раздел «Документы» → откройте подраздел «Работа и пенсия» → нажмите на кнопку «Получить сведения» в блоке «Пенсионные накопления».

Авторизуйтесь в аккаунте → откройте раздел «Услуги» → откройте вкладку «Пенсии/Пособия» → выберите вариант «Выписка из лицевого счета в СФР» в блоке «Пенсия».

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru Рассчитать пенсию можно на «Госуслугах»

Но и это не все ответы на вопрос, как узнать накопительную часть пенсии. Не обязательно пользоваться именно «Госуслугами». Вы можете получить нужную выписку непосредственно в профиле на портале СФР. Либо же посетите ближайший офис СФР или МФЦ.

Как провести расчет пенсии самостоятельно

Итак, мы выяснили, как рассчитать пенсию. Напоследок делимся небольшим лайфхаком. Необязательно перемножать ИПК и складывать выплаты вручную. Достаточно воспользоваться соответствующим онлайн-калькулятором.

Пенсионный калькулятор имеется в том числе на портале СФР. Чтобы воспользоваться им, достаточно авторизации на сервисе. При расчете учитываются пол и дата рождения, количество детей, продолжительность декретов и содержания иждивенцев и далее по списку.

Итак, мы выяснили, как рассчитать пенсию в 2024 году. Мы сосредоточились на выплатах для граждан, оформленных по ТК РФ. Но самозанятые тоже могут получать пенсию. Она накапливается за счет добровольных страховых взносов (они оформляются через приложение «Мой налог»). А при отсутствии стажа и ИПК гражданам полагается социальная пенсия по старости. В 2024 году ее получат 68-летние мужчины и 63-летние женщины. Так что порядок расчета пенсии сугубо индивидуален.

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