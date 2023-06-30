Выгодный отпуск: в какие месяцы лучше отдыхать Расскажем, когда выгоднее отдыхать и когда лучше продлить отпуск

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Выгодный отпуск

Как правило, график отпусков на следующий год составляется до 16 декабря текущего. Лучше заранее посчитать, в каком месяце выгоднее брать отпуск. Ведь на размер отпускных влияет сразу несколько факторов: число трудовых и выходных дней, премии и выплаты за расчетный период, а также наличие праздников. Расскажем, когда выгоднее брать отпуск в финансовом плане и в каком случае его лучше продлить, если хочется отдохнуть подольше.

Выгодные месяцы для отпуска

Чтобы узнать, когда выгодно брать отпуск, нужно рассчитать, сколько отпускных вы получите. Для этого необходимо сумму годовых выплат (СГВ) разделить на 12 месяцев, а затем разделить еще раз на 29,3 (среднее число дней в месяц). По данной формуле мы получаем средний дневной заработок (СДЗ) сотрудника:

СГВ/12/29,3=СДЗ

Если человек отработал на новом месте менее 12 месяцев, но более полугода, то его СДЗ будет рассчитываться только за период трудоустройства. Доход с прошлой работы не учитывается. Чтобы узнать, сколько он получит за свой отпуск, нужно СДЗ умножить на количество дней отдыха. Конечно, есть несколько нюансов:

Фото: shutterstock.com Когда выгодно брать отпуск

· В сумму годовых выплат не включаются больничные, отпускные и командировочные

· В отпуск не включаются нерабочие праздничные дни, тогда как обычные выходные входят

Поэтому есть простое правило: чем больше в конкретном месяце трудовых дней, тем выгоднее отпуск финансово, так как стоимость одного дня получается меньше. Еще один момент — ежеквартальные и другие премии. Они включаются в общую сумму годовых выплат, а значит, в отпуск выгодно идти сразу после премирования: так пособие будет больше.

В случае если работник знает о грядущем повышении заработной платы или в должности, уходить на отдых лучше всего в месяце, следующим за этим событием. Тогда сумма выплаты будет выше. Если же есть цель отдохнуть как можно дольше, то лучше писать заявление на те месяцы, где больше всего праздничных дней, и присоединять их к отпуску.

Те, кто трудоустроился после декабря, естественно, не мог участвовать в составлении графика отпусков. Но право на законный отдых у него возникает уже через шесть месяцев. Это не значит, что можно выбирать любые даты после полугода: дни необходимо согласовать с начальством. При этом отпуск может быть сдвинут на неопределенное время.

В какие месяцы выгодно брать отпуск в этом году финансово

Август, март и октябрь — это те месяцы, когда выгодно брать отпуск в 2023 году, так как в них 23 и по 22 рабочих дня соответственно. Далее идут летние июнь и июль, осенние сентябрь и ноябрь, а также холодный декабрь — по 21 трудовому дню в каждом.

Фото: shutterstock.com Когда выгодно брать отпуск по деньгам

Разберем, к примеру, август. У условного работника заработная плата составляет 30 000 рублей в месяц, он не получает премий и надбавок. Таким образом, вычисляем стоимость одного трудового дня:

30 000/29,3=1024 рубля

Соответственно, за 28 дней законного оплачиваемого отпуска работник получит сумму, практически равную ежемесячному окладу:

1024×28=28 672 рубля

Если же он включит в отпуск предшествующие выходные дни, то есть шанс получить заработную плату целиком. Это же касается тех, кто дробит отпуск на два отрезка по 14 дней: когда пишете заявление, указывайте, что берете не с понедельника по пятницу, а с понедельника по воскресенье.

Почему невыгодно брать отпуск в январе, феврале и мае: в них мало рабочих дней, а значит, стоимость одного дня будет выше. То есть в первом месяце года всего 17 рабочих дней. Соответственно, один будет стоить:

30 000/17=1764 рубля

Тогда как стоимость отпускного дня останется неизменной, 1024 рубля. Все данные расчеты касаются тех, кто работает 5/2 с белой заработной платой.

Если человек трудится сдельно, то выгодно брать отпуск в самые неприбыльные месяцы. К примеру, у строителей и отделочников это зима, а у работников торговли, как правило, май.

Тем, кто получает серую зарплату, повезло меньше: расчет отпускных будет осуществляться только с официальной части дохода, который приходит на карту. Конечно, работодатель может добавить что-то от себя, но это остается на его усмотрение.

Чтобы не прогадать с отпускными, нужно учитывать еще один важный момент: цены на путевки в понравившуюся страну. Конечно, если отдых планируется на даче или у бабушки в деревне, это не имеет значения. Но на популярных курортах в высокий сезон бывают настолько высокие цены, что вся выгода от выплаты потеряется.

Отдохнуть дольше: выгодный отпуск в 2023 году

Когда выгодно брать отпуск, если хочется отдохнуть подольше? В январе и мае, независимо от года. Это дни, где много идущих подряд выходных, а значит, их можно присовокупить к отпуску. Это же касается и февраля, хотя там количество праздничных дней немного скромнее.

Фото: shutterstock.com

Например, написав заявление с 11 по 24 января, можно законно отдохнуть почти месяц, сохранив при этом оставшиеся две недели отпуска на другой период. Их можно взять через полгода, отдохнув еще и летом. А если решите отдыхать в феврале, то присоединять отпуск выгодно к выходным, приуроченным к Дню защитника Отечества.

Майские праздники, как правило, дробятся несколькими рабочими днями. Те, кто хочет отдохнуть дольше, могут взять их без содержания. К примеру, страна будет отдыхать 1 и 2 мая, а также с 6 по 9 мая. Значит, дни с 3 по 5 мая нужно взять за свой счет и прикрепить к этим девяти дням еще две недели положенного отдыха. Да, невыгодно, когда отпуск выпадает на эти числа, но для некоторых людей длительность важнее финансов.

Кроме того, отдыхать дольше могут и представители определенных профессий. Самый выгодный отпуск в 2023 году имеют:

· Работники, живущих в условиях Крайнего Севера

· Трудящиеся вредных и опасных производств

· Работающие ненормированное количество часов

· Те, у кого это право прописано законодательно (сотрудники МВД, военные и так далее)

Данные категории граждан имеют право на дополнительный отпуск вдобавок к основному, причем они суммируются. То есть работник завода в Республике Коми получит: 28+16=44 дня. А если этот завод будет выпускать какие-либо химикаты, то отдых станет более долгим.

Право на удлиненный основной отпуск также имеют несколько категорий граждан, среди которых инвалиды, педагоги, контрактники, научные сотрудники госучреждений, госслужащие, прокуроры и спасатели. Однако их время на отдых не суммируется, то есть если научный сотрудник работает педагогом, то он может выбрать только один из отпусков.

Брать отпуск в этом году выгодно тем, кто имеет право и на дополнительный, и на удлиненный отдых. К примеру, педагог, работающий в условиях Крайнего Севера, будет отдыхать: 42+16=58 дней.

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