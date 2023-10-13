В РФ IT-специалисты получают повестки в армию: почему не работает отсрочка

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

В России действующие IT-специалисты получают повестки к прохождению срочной службы в ВС РФ. Почему у некоторых айтишников не срабатывает отсрочка?

Кто виноват в призыве на срочную службу IT-специалистов

Журналисты издания «Коммерсант» ознакомились с иском от 6 октября, где оспаривается решение призывной комиссии Москвы. В документе говорится, что сотрудник IT-компании получил повестку 2 октября с указанием прибыть к месту прохождения службы 16 октября. Он работает в аккредитованной организации в должности инженера и имеет профильное высшее образование.

По словам источника «Коммерсанта», такая ситуация могла сложиться из-за «некорректной работы госсистемы», в которую были переданы документы специалистами отдела кадров, а также из-за «бюрократических проволочек».

Старший юрист адвокатского бюро «Калой ру» Алена Савельева рассказала, что ее клиент работал в IT-компании, которая подала необходимые списки для получения отсрочки. Однако через некоторое время он сменил место работы, но устроился также в сфере IT. В июне, по словам юриста, сотруднику пришла повестка, он прибыл в военкомат и предоставил призывной комиссии справку с нового места работы. Но там приняли решение призвать ее клиента на службу.

Он пытается оспаривать решение в суде, но юристы военкомата объяснили, что если новая организация не внесла работника в список для предоставления отсрочки к весне, то гражданин потеряет право на нее, подчеркнула Савельева.

Что делать IT-специалистам, чтобы не попасть в армию

Президент Ассоциации карьерных консультантов Айгюн Курбанова советует сотрудникам IT-сферы не менять место работы до конца осеннего призыва.

«Сейчас другого варианта нет. Отрасль консультируется с Минцифры, но все равно в промежуток этих 50 дней до призыва что-либо сделать почти невозможно. В целом в этот период компаниям стоит нанимать тех, кто уже не подходит по возрасту или по здоровью», — сказала она.

В Минцифры пояснили, что сейчас «системных ошибок» в этом вопросе нет, а единичные случаи решаются оперативно в ручном режиме.

Что известно об отсрочке от армии для IT -специалистов

Отсрочку от службы в армии могут получить молодые люди до 27 лет, которые имеют высшее образование и работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. Действие правил получения отсрочки распространяется и на специалистов со стажем менее 11 месяцев, но при условии, что они устроились на работу в аккредитованную компанию в течение года после окончания обучения в вузе или научной организации.

Если сотрудник получит повестку, то должен явиться в военкомат для подтверждения права на отсрочку. При себе нужно иметь:

• паспорт;

• документ воинского учета (приписное свидетельство);

• водительское удостоверение (при наличии);

• подлинник диплома о высшем образовании по специальности, в соответствии с перечнем;

• подлинники справок с мест работы в аккредитованных ИТ-организациях.

4 сентября президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому возраст отсрочки от срочной службы для IT-специалистов в России будет повышен с 27 лет до 30. Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Изменения вступят в силу с 1 января 2024 года.

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