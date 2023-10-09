IT-эксперт дал советы по безопасности для умного дома IT-эксперт Магомедов: цифровая гигиена поможет защитить умный дом от взлома

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

При пользовании умными устройствами необходимо соблюдать цифровую гигиену — устанавливать сложные пароли и создавать для них особую подсеть, не связанную с доступом к личным данным, рассказал «Газете.Ru» завкафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов. Он напомнил, что современные киберпреступники обладают достаточными навыками для вторжения в частную жизнь граждан через высокотехнологичные устройства.

Во-первых, любое умное устройство нельзя использовать сразу из коробки. Необходимо в обязательном порядке поменять заводские пароли на всех устройствах. Новый пароль должен быть сложным, содержать буквы, цифры и символы, — пояснил эксперт.

Кроме того, по его словам, необходимо обеспечить безопасность домашней беспроводной сети. Для этого следует установить на роутер сложный пароль, регулярно проверять сеть на подключение неопознанных устройств, а в настройках безопасности Wi-Fi — включить шифрование сети по стандарту WPA2. Специалист также посоветовал создать для элементов умного дома особую подсеть, изолированную от основной. Таким образом, если злоумышленники даже и взломают, например, умную колонку, то все равно не получат доступ к телефону владельца.

Если вы решили продать или подарить ставший ненужным умный гаджет, не забудьте предварительно сбросить его до заводских настроек, иначе новый владелец сможет получить доступ к личной информации, — добавил Магомедов.

Ранее IT-специалист Павел Мясоедов назвал наиболее уязвимыми пароли, которые содержат персональные данные пользователя. По его словам, большие пароли со случайным набором букв и цифр являются самыми надежными, но даже их стоит менять раз в 3–6 месяцев.