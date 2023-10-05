IT-специалист рассказал, какие пароли самые уязвимые и как часто их менять IT-специалист Мясоедов: пароли с персональными данными являются самыми уязвимыми

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Самые уязвимые пароли те, которые берутся из информационной сети и содержат персональные данные пользователя, рассказал NEWS.ru IT-специалист Павел Мясоедов. По его словам, большие пароли с рандомным набором букв и цифр являются самыми надежными, но даже их стоит менять раз в три-шесть месяцев.

Самые уязвимые пароли те, которые берутся из информационной сети. Например, если человек публикует свои персональные данные в соцсетях. Это могут быть номера машин, дата рождения, фотографии документов. Естественно, пароли с такими данными будут самыми уязвимыми для мошенников. Более того, современные технологии позволяют делать это автоматически, то есть запускается специальная программа и собирает все данные потенциальной жертвы, – рассказал Мясоедов.

Специалист отметил, что двухфакторная аутентификация многократно снижает риски взлома и при этом легкая в использовании.

Идея этой системы заключается в том, что второй фактор, например SMS сообщение, приходит на несвязанную программу. Если подключены push-уведомления, то пароль будет еще сложнее заполучить. Приложения часто предлагают пользователям создать пароли автогенераторами. Такие пароли создаются рандомно, они состоят из большого количества букв и цифр и являются самыми надежными. Главное их записать, чтобы потом самим не забыть. Также желательно периодически менять все свои пароли, обычно рекомендуется это делать раз в три-шесть месяцев, – добавил Мясоедов.

Ранее IT-эксперт Ваге Закарян рассказал, что при использовании VPN пользователям не следует отправлять личные данные, например, номера банковских карт, пароли и логины. Он подчеркнул, что есть возможность вручную ограничить доступ к некоторым функциям устройства, в том числе к камере или геолокации. По его словам, злоумышленники могут использовать их для сбора конфиденциальной информации.