Загадочное исчезновение IT-специалиста в центре города потрясло Петербург

IT-специалист пропал в центре Санкт-Петербурга, о его местонахождении ничего не известно уже более недели, передает Telegram-канал SHOT. Родственники мужчины не исключают, что он мог стать жертвой похищения. В последний раз Дмитрий выходил на связь 18 марта, отправившись на пробежку, после чего сигнал его телефона зафиксировали на Арсенальной набережной.

Близкие пропавшего сначала пытались найти его самостоятельно, однако позднее обратились в полицию. Родственники допускают два варианта: либо айтишника похитили, либо он пытается скрыться от преследования.

Ранее стало известно, что на Пхукете ищут 40-летнего уроженца Уфы Дениса, работавшего в сфере информационных технологий. Мужчина пропал без вести после ссоры со своей возлюбленной, когда он привел спутницу в полицейский участок и в присутствии стражей порядка разорвал ее паспорт.

Кроме того, на этом же острове пропал российский блогер и танцор Константин К. Молодой человек находился на отдыхе в провинции Таиланда вместе с приятелем, после чего они планировали вылететь в Камбоджу для продления визы. В последний раз родственники общались с ним 16 января, а его спутник выходил на связь с Константином 18 января.