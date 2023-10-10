Агроном раскрыл, когда осенью лучше сажать плодовые деревья Агроном Терентьев посоветовал сажать плодовые деревья с окончанием листопада

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Плодовые деревья можно высаживать осенью с сентября и до начала ноября, но лучше всего выбрать период биологического покоя, посоветовал агроном Денис Терентьев. В беседе с aif.ru он пояснил, что этот период начинается с окончанием листопада. При этом важно учесть, что после посадки или пересадки дерево должно успеть укорениться.

После посадки дерево должно успеть укорениться. А рост корней продолжается до тех пор, пока температура почвы не станет ниже четырех градусов. Следовательно, нужно ориентироваться не на календарь, а на фактическую погоду в вашей местности, — пояснил эксперт.

По словам агронома, осенью лучше сажать те сорта деревьев, которые типичны для области, где проживает дачник. Саженцы должны быть из региона с таким же или более суровым климатом. Жителям средней полосы России Терентьев посоветовал сажать осенью яблони, груши, сливы и морозостойкие сорта вишни.

Осенью выбор саженцев гораздо шире, чем весной. Кроме того, саженцы находятся в таком виде, что даже неопытному дачнику будет легко определить их состояние. Также осенняя посадка помогает сэкономить время, которое весной пришлось бы потратить на полив. Деревья, посаженные в сентябре — ноябре, раньше других начнут приносить плоды, заключил агроном.

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