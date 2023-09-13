Под Омском мать и трое детей захлебнулись, съехав на авто в кювет

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В деревне Поспелово Омской области автомобиль марки ВАЗ-2109 съехал в кювет, заполненный водой. Находившиеся в машине мать и трое детей захлебнулись, сообщает прокуратура региона. Автомобиль вместе с телами был обнаружен ночью 13 сентября во время осмотра местности.

В результате дорожно-транспортного происшествия машина перевернулась, при ее погружении в воду водитель, находящиеся на пассажирских сиденьях мальчики 12 и 7 лет и девятимесячная девочка, захлебнулись, — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Отец семейства не сразу начал поиски жены и детей, поскольку знал, что те отправились в деревню собирать урожай картофеля. Уже позже начались поиски пропавших, которые осложнялись тем, что кювет был в кустарниковых зарослях. УМВД региона уточняет, что погибшей женщине было 27 лет.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в результате ДТП в Республике Марий Эл. Массовая авария с пятью автомобилями произошла на 95-м километре автодороги Йошкар-Ола — Зеленодольск. По предварительным данным, причиной случившегося мог стать выезд одной из машин на полосу встречного движения.