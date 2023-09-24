Россиян предупредили о росте «барической депрессии» в октябре Вильфанд: россиян ожидает рост числа «барических депрессий» в октябре

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В конце октября на территории России начнется рост «барических депрессий», обуславливающих ненастную и холодную погоду, предупредил в беседе с ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он также указал на то, что продолжительность светового дня уже начала уменьшаться после дня осеннего равноденствия 23 сентября.

Через три дня после дня осеннего равноденствия продолжительность дня и ночи уже сравняется. Начнется заметное уменьшение светового дня. В сентябре и октябре циклоническая деятельность еще не так развита, а вот в третьей декаде октября и ноябре барические депрессии будут гораздо чаще, — рассказал Вильфанд.

Он также подчеркнул, что изменения погоды негативно отразятся и на людях. Метеоролог привел данные медиков о том, что отсутствие солнечного света не способствует хорошему настроению, но ведет к развитию депрессии.

Вильфанд также пояснил, что «барические депрессии» прежде всего несут ненастную погоду и похолодание. При этом наиболее «депрессивным» месяцем считается ноябрь.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в осенне-зимний период увеличится число геомагнитных бурь. Синоптик подтвердил, что магнитные бури могут сказываться на здоровье человека. Например, это может привести к повышению артериального давления, снижению работоспособности, головной боли, вялости, сонливости, повышению тревожности и обострению хронических заболеваний.