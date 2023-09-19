Магнитная буря накрыла Землю: как влияет на здоровье, что говорят синоптики Синоптики рассказали о магнитной буре, накрывшей Землю 19 сентября

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Начавшаяся на Земле в ночь на 19 сентября магнитная буря становится более интенсивной и в настоящий момент превысила уровень G2 (средняя магнитная буря), заявил в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Как геомагнитная активность может сказываться на здоровье?

Что говорят синоптики

Метеоролог Леус отметил, что магнитная буря, начавшаяся вечером 18 сентября, стала причиной северных сияний, которые наблюдались в ряде регионов европейской части России, в том числе и в Подмосковье.

Он пояснил, что утром 19 сентября интенсивность геомагнитной активности была на низком уровне G1. Однако в течение дня поле магнитной бури увеличивается и может подняться до высокого показателя G3.

«В настоящий момент она превысила уровень G2 (средняя магнитная буря) и почти приблизилась к уровню G3 — это уровень сильной магнитной бури», — рассказал Леус.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в Telegram-канале сообщил, что в осенне-зимний период увеличится число геомагнитных бурь.

«Наблюдения Солнца подтверждают этот сценарий. Последние две недели происходит рост числа вспышек. За вторую неделю сентября их произошло примерно в два раза больше, чем за первую неделю. Также за первую половину месяца зарегистрировано уже две магнитных бури, и сегодня прогнозируется третья», — объяснил синоптик.

Тишковец подтвердил, что магнитные бури могут сказываться на здоровье человека.

«Предполагается несколько эффектов воздействия возмущений магнитного поля, возникающих из-за вспышек на Солнце: это повышение артериального давления, снижение работоспособности, головные боли, вялость, сонливость, повышение тревожности и обострение хронических заболеваний, в том числе и аллергии. Врачи советуют не переутомляться, и людям с хроническими заболеваниями — носить с собой препараты», — резюмировал специалист.

Какие советы дают медики в период геомагнитной активности

Профессор и доктор медицинских наук Рина Заславская в беседе с NEWS.ru рассказала, что в период магнитных бурь нарушается весь аппарат кровообращения у людей с определенными патологиями.

«У человека, страдающего сердечно-сосудистыми заболеваниями, учащаются приступы стенокардии либо начинается стенокардия малых напряжений, а также происходят перебои в работе сердца. Могут также начаться подъемы и резкие сбросы кровяного давления», — отметила она.

Заславская пояснила, что, согласно исследованиям, существует слабая и средняя зависимость от магнитных волн сердечно-сосудистой системы. У таких людей будут включаться различные аномальные механизмы в организме. При этом здоровый человек может себя чувствовать нормально и не испытывать недомоганий.

По мнению мануального терапевта и Невролога Александра Евдокимова, нестабильное магнитное поле может оказать воздействие на людей старше 45 лет. Это связано с гибкостью сосудистых стенок, которые меняются с возрастом.

«Из-за изменений атмосферного давления у людей могут появляться головные боли, мигрени, ухудшение общего самочувствия, сонливость и нарушение работоспособности. Также могут обостриться хронические заболевания, особенно сердечно-сосудистые и неврологические», — рассказал собеседник NEWS.ru.

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