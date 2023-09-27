Метеозависимым россиянам разъяснили правила поведения при магнитных бурях Кардиолог Кондрахин: метеозависимым людям при магнитной буре лучше не курить

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Если здоровые люди практически не ощущают на себе влияние магнитных бурь, то пациентам с некоторыми хроническими заболеваниями в дни повышенной геомагнитной активности необходимо поберечь себя, подчеркнул в беседе с «360» врач-кардиолог Андрей Кондрахин. Он порекомендовал метеозависимым людям избегать физических нагрузок и отказаться от кофе, курения и спиртного.

Как правило, мы рекомендуем в эти дни стараться избегать физических нагрузок и ограничить интоксикацию организма, в том числе от кофе, сигарет или алкоголя, — отметил специалист.

Кардиолог посоветовал провести эти дни без лишнего физического и эмоционального напряжения. Важно и соблюдение нормального режима сна. Врач также уточнил, что действие магнитных бурь особенно остро чувствуют люди с кардиологическими или почечными заболеваниями. Причиной этого является сама природа таких недугов.

Как ни крути, мы электрозависимы, все в организме работает на электрическом импульсе, и электромагнитные возмущения сказываются, — сказал он.

Ранее ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в осенне-зимний период увеличится число геомагнитных бурь. Синоптик подтвердил, что магнитные бури могут привести к повышению артериального давления, снижению работоспособности, головной боли, вялости, сонливости, повышению тревожности и обострению хронических заболеваний.