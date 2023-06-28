«Не с понедельника»: психолог дал советы, как начать ходить в зал Психолог Поляков посоветовал задаться целью и не откладывать ее на потом, чтобы начать ходить в спортзал

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чтобы начать заниматься спортом, важно поставить перед собой конкретную цель и идти к ней, не откладывая на потом, заявил NEWS.ru психолог Александр Поляков. По его словам, также необходимо выработать самодисциплину и волю и приложить достаточно усилий, чтобы не забросить тренировки, и тогда со временем нагрузки войдут в привычку.

Начинается все с потребности что-то делать, но она должна конкретизироваться мотивом — укрепить здоровье, похудеть, набрать мышечную массу. Нужно определиться с видом спорта. После чего, по идее, нужно просто начать тренироваться, но не все так просто, — рассказал Поляков.

Он отметил, что на этом этапе возникает конфликт мотивов — хочется и заняться спортом, и отдохнуть, и поесть, и посмотреть телевизор. От того, какой мотив окажется сильнее, зависит и реализация. Поляков добавил, что чаще всего побеждает тот, который требует меньшего количества усилий и траты энергии или дает немедленный результат.

Чтобы победил спортзал, нужна самодисциплина, воля. Это не отдых, а труд: вести дневник тренировок, следить за программой упражнений, за питанием, подсчитывать калории, в чем-то ограничивать себя. Даже если после рабочего дня нет желания ехать в фитнес-клуб или идти на спортплощадку, нужно вспомнить о данном самому себе слове, — подчеркнул психолог.

Он подчеркнул, что не надо начинать физические нагрузки «с понедельника, первого числа нового месяца или нового года», поскольку это самообман. По словам Полякова, чем более спонтанным будет действие, тем меньше окажется сопротивления и времени придумать поводы не делать этого.

Ходить в спортивный зал — это привычка, она не берется из воздуха. Соберите волю в кулак. С каждой неделей будет требоваться все меньше и меньше усилий для занятий спортом. Через несколько месяцев физическая нагрузка начнет приносить вам удовольствие. Если силы воли не хватило, наблюдаем такую картину: один-два раза сходил — привычка не выработалась, бросил, — объяснил эксперт.

Поляков подчеркнул, что в занятиях спортом самое главное — регулярность и стабильность. Он посоветовал встроить их в расписание жизни и переносить только в экстренных случаях.

Ранее врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала, что интенсивные физические нагрузки в жаркую погоду увеличивают риск проблем со стороны сердечно-сосудистой системы. Эксперт пояснила, что такие занятия способствуют проявлению головокружения, тошноты, головной боли, снижения концентрации и внимания, судорог. Врач рекомендовала проводить занятия в утренние часы, когда солнце не так активно.