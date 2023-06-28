Названы опасные последствия тренировок в жару Врач Тихомирова: тренировки в жару увеличивают риск проблем с сердцем

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Врач-терапевт Елена Тихомирова рассказала «Известиям», что интенсивные физические нагрузки в жаркую погоду увеличивают риск проблем со стороны сердечно-сосудистой системы. Эксперт пояснила, что такие занятия способствуют проявлению головокружения, тошноты, головной боли, снижения концентрации и внимания, судорог. Врач рекомендовала проводить занятия в утренние часы, когда солнце не так активно.

Интенсивные физические нагрузки в жару увеличивают риск проблем со стороны сердечно-сосудистой системы, а также способствуют обезвоживанию и, как следствие, появлению целого ряда неприятных симптомов. Это, в частности, усталость, головокружение, тошнота, головная боль, снижение концентрации и внимания и судороги, — сказала Тихомирова.

Специалист порекомендовала проводить занятия в одежде из легкой ткани, пить много воды и не переедать перед тренировками.

Ранее диетолог Елена Соломатина рассказала, что на завтрак следует употреблять чай, так как напиток является источником катехина, танина и антиоксидантов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Эксперт добавила, что в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность. Она предостерегла от потребления кофе на завтрак. Специалист также порекомендовала на завтрак употреблять сыр вместо колбасы.