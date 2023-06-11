Россиянам рассказали о пользе чая во время завтрака Диетолог Соломатина: чай на завтрак благоприятно воздействует на организм из-за катехина

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Диетолог Елена Соломатина рассказала Pravda.Ru, что на завтрак следует употреблять чай, так как напиток является источником катехина, танина и антиоксидантов, которые оказывают благоприятное воздействие на организм. Эксперт добавила, что в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность. Она предостерегла от потребления кофе на завтрак.

Чай является натуральным источником важных элементов, например, катехина, танина и антиоксидантов. Они оказывают благоприятное воздействие на организм человека. Кроме того, в зеленом чае содержится L-теанин, который стимулирует умственную деятельность, а танин противодействует патогенной микрофлоре во рту, — сказала Соломатина.

Специалист также порекомендовала на завтрак употреблять сыр вместо колбасы.

Ранее гастроэнтеролог-диетолог Анастасия Тимощенко рассказала, что аппетит уменьшают продукты с высоким содержанием медленных углеводов. Эксперт пояснила, что речь идет, например, о цельнозерновом хлебе, крупах, а также макаронах твердых сортов. По ее словам, эти продукты медленно перевариваются и не вызывают резких скачков инсулина. Снижению аппетита также способствуют продукты с большим содержанием «правильных» жиров: жирные сорта рыбы и яйца.