Когда появится новый «Спутник» против COVID, где найти, хватит ли вакцин Директор НИЦ им. Гамалеи Гинцбург объявил о создании новой вакцины от COVID

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В НИЦ имени Гамалеи успешно испытали обновленную вакцину от COVID-19, объявил директор центра Александр Гинцбург. Как называется новая вакцина, когда появится в обороте, где найти и хватит ли вакцин на всех?

Что известно о новой вакцине от COVID-19

Директор НИЦ им. Гамалеи рассказал, что обновленный вариант вакцины «Спутник Лайт» с измененным антигенным составом прошел испытания и был предварительно одобрен Минздравом. По его словам, в испытаниях принимали участие 50 человек. Отчет по проведенному тестированию на данный момент недоступен.

«Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то, действительно, в первой декаде [декабря] „Спутник Лайт“ будет в гражданском обороте», — рассказал Гинцбург.

При этом вакцины других типов от НИИ Гамалеи — «Спутник V» и детский вариант — поступят в медицинские учреждения позже нового «Спутника Лайт». Клинические испытания обновленного варианта вакцины были одобрены Минздравом 29 августа 2023 года. Тогда предполагали, что исследования завершат только к окончанию 2024 года.

Чем отличаются вакцины

Гинцбург отметил, что коронавирус изменился антигенно, таким образом увеличив свою заразность. Именно по этой причине создаются новые вакцины, способные защитить организм.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России применяются вакцины от COVID-19: «Гам-КОВИД-Вак» (он же «Спутник V») и «Спутник Лайт» от НИЦ им. Гамалеи, вакцина «ЭпиВакКорона» от центра вирусологии «Вектор» и «КовиВак» от научного центра имени Чумакова. Они различаются в первую очередь механизмом действия: «Спутник V» и «Спутник Лайт» — векторные препараты, которые используют модифицированные аденовирусы для доставки элементов РНК коронавирусов, которые вызывают ответ иммунной системы. «ЭпиВакКорона» использует искусственные части вирусного белка, чтобы спровоцировать ответ организма. А «КовиВак» представляет собой инактивированный коронавирус, полученный от одного из пациентов и измененный руками людей.

Кроме того, в 2023 году в России объявили о создании передовой вакцины «Конвасэл», которая создана на основе капсидного (внутреннего) N-белка коронавируса, который мутирует редко. Предполагается, что она будет долго действенна от различных штаммов.

Хватит ли вакцин на всех

В конце октября 2023 года стало известно, что Минздрав не осуществляет централизованные поставки вакцин от коронавируса в Санкт-Петербург. После того как ВОЗ официально заявила о завершении пандемии COVID, закупкой вакцин занимаются районные комитеты, заявили «Известиям» в городском комитете по здравоохранению. В силу этого доступность вакцин сильно отличается в различных районах города, и во многих поликлиниках отказывают в вакцинации от COVID-19.

В Москве вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт» начали заканчиваться в начале октября. Прежде всего это коснулось частных клиник, где проводили вакцинацию, и многие учреждения полностью прекратили оказывать эту услугу. В ряде клиник предлагали вакцинироваться вакциной от гриппа «Ультрикс Квадри», заверяя, что она защищает и от COVID-19.

Общую потребность в вакцинах от коронавируса в июле 2023 года Минздрав оценил почти в 6 млн доз, причем потребность разных регионов сильно различается: потребность Якутии оценивается в 10 тыс. доз, Санкт-Петербурга — в 271 тыс. доз, а Кемеровской области — почти в 400 тыс.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Нужно ли сейчас вакцинироваться

Гинцбург отмечает быстрый рост заболеваемости осенью 2023 года среди его непривитых коллег.

«По тому, как болеют мои сотрудники, которые не вакцинировались, <...> рост заболеваемости хороший, кто не вакцинировался — переболели все, те, кто до 40 лет, — на ногах, а те, кто старше 40, — чем возраст больше, тем температура больше», — отметил микробиолог. По данным западных исследований, летальность среди непривившихся больных от последствий COVID-19 в 32 раза выше.

В России в связи с ростом заболеваемости возвращают старые меры — масочный режим и постоянное тестирование на COVID, которое начали проводить в Госдуме.

Тем не менее Роспотребнадзор на текущий момент не считает необходимым прививаться от коронавируса. Глава ведомства Анна Попова заявила об этом 8 ноября на «правительственном часе» в Госдуме. Также она подчеркнула, что в России зимой не будет новых карантинов из-за коронавируса.

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