Стало известно, почему «Спутник V» перестал защищать от COVID Вирусолог Аграновский: вакцины не защищают от COVID из-за поменявшегося вируса

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За прошедшее время генотип коронавируса менялся, из-за чего снизилась эффективность первоначальной вакцины, заявили опрошенные РБК вирусологи. Они считают, что «Спутник V» необходимо обновлять под новые актуальные штаммы.

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн отметил, что исходный «уханьский» вариант коронавируса был очень заразным и «злобным». В начале пандемии от него умирали 5–6% заболевших, но потом он начал давать варианты, летальность которых снизилась до 2–2,5%.

Все эти варианты были очень похожи по свойствам поверхности вирусной частицы на исходный вирус. Тогда вакцины дали очень хорошие результаты, — сказал Альтштейн.

Вирусолог, профессор МГУ, доктор биологических наук Алексей Аграновский добавил, что российская вакцина стала давать меньше нейтрализующих антител, поскольку она делалась под S-белок «уханьского» штамма.

Со временем появились новые доминирующие штаммы с существенно измененным S-белком, — пояснил он.

Эксперты указали на то, что обновить вакцину технически просто. Время занимает ее клинические испытания и регистрация, поскольку вакцина формально является новой.

Ранее сообщалось, что к 1 ноября наблюдался резкий рост заболеваемости коронавирусом и ОРВИ среди учеников и учителей как минимум в девяти регионах России. По его данным, в Карелии заболели 4847 человек, 76 из которых заразились коронавирусом, остальные — ОРВИ, на карантин в связи с эпидемиологической обстановкой закрыли сразу шесть школ.