В Роспотребнадзоре оценили необходимость прививок от COVID-19 в этом году Попова: в текущем сезоне вакцинация от коронавируса не требуется

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Вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19 в этом сезоне не требуется, поскольку нет существенных рисков, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. При этом она призвала вакцинироваться против гриппа, передает РИА Новости.

Сегодня они (риски. — NEWS.ru) таковы, что мы не требуем и не предлагаем иммунизироваться от ковида в этом сезоне, — сказала глава ведомства во время выступления в Совете Федерации.

По состоянию на 7 ноября заболеваемость COVID-19 в России за неделю увеличилась на 31,7%. Рост новых случаев заражения зафиксирован в 73 регионах. Количество госпитализаций составило 5042 человека.

В конце октября Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документе указано, что специалисты скорректировали инструкции для медиков, информация была направлена во все медицинские учреждения.

Ранее Попова также заявляла, что эпидемиологическая обстановка с корью в России контролируемая. По ее словам, сейчас случаи заболевания фиксируются только среди непривитых. Она подчеркнула, что выработалась достаточно мощная иммунная прослойка и оснований для осложнения эпидемической ситуации нет.