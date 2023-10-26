Минздрав обновил рекомендации по профилактике и лечению COVID-19

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Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции, документ опубликован на сайте ведомства. В нем указано, что специалисты скорректировали инструкции для медиков, информация была направлена во все медицинские учреждения.

В новой редакции эксперты уточнили сведения по применяемым при лечении препаратам, обновили информацию по оказанию помощи людям с онкологическими заболеваниями. Кроме того, в документ добавили подразделы по лечению пациентов с заболеваниями кровеносной системы. Также были обновлены сведения о циркулирующих штаммах SARS-CoV-2.

Согласно документу, для лечения COVID-19 рекомендовано 13 препаратов. К приоритетным группам по вакцинации относятся пациенты с иммунодефицитом, онкологические больные, получающие лучевую или химиотерапию, люди, перенесшие трансплантацию костного мозга или каких-либо органов, а также пациенты с ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и сахарным диабетом.

В Минздраве отметили, что COVID-19 превращается в сезонную инфекцию. Инкубационный период в настоящее время в среднем длится от трех до четырех дней, хотя периодически может достигать семи. Симптомы заболевания схожи с ОРВИ. К ним относятся температура, сухой кашель, утомляемость, ощущение заложенности в грудной клетке, боль в горле, снижение обоняния и вкуса, а также признаки конъюнктивита.

Академик РАМН Александр Гинцбург ранее заявил, что российская вакцина «Спутник V» в ее текущем виде больше не защищает от коронавирусной инфекции из-за появления новых штаммов. По его словам, исходная версия препарата защищала россиян с августа 2020 по июль 2022 года. С середины лета прошлого года его эффективность упала в восемь раз. В настоящее время российские ученые создают обновленную версию вакцины, способную защитить организм от новых штаммов. Испытания препарата планируется завершить 10 декабря.