В России зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 Оперштаб: заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на 31,7%

Фото: Артем Соболев/NEWS.RU

Заболеваемость COVID-19 в России за последнюю неделю увеличилась на 31,7%, сообщает пресс-служба Федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией. Рост новых случаев заражения зафиксирован в 73 субъектах РФ. Количество госпитализаций в период с 30 октября по 5 ноября составило 5042 человека — это на 33,4% больше в сравнении с прошлой неделей.

Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 24,13 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 31,7%, — следует из данных оперштаба.

Выздоровело за неделю 22 993 человека, переболевших COVID-19, что на 10,8% больше в сравнении с предыдущей неделей.

В конце октября Министерство здравоохранения России обновило рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавируса. В документе указано, что специалисты скорректировали инструкции для медиков, информация была направлена во все медицинские учреждения.

Академик РАМН Александр Гинцбург ранее заявил, что российская вакцина «Спутник V» в ее текущем виде больше не защищает от коронавирусной инфекции из-за появления новых штаммов. По его словам, исходная версия препарата защищала россиян с августа 2020 по июль 2022 года.