Глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с корью в России Попова: ситуацию с корью в России контролируемая, болеют только непривитые

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ситуация с корью в России контролируемая, заявила в беседе с РИА Новости глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, сейчас случаи заболевания фиксируются только среди непривитых. Она подчеркнула, что выработалась достаточно мощная иммунная прослойка, и оснований для осложнения эпидемической ситуации нет.

Ситуация по кори контролируемая. Система здравоохранения и система Роспотребнадзора справились с ней. В настоящее время фиксируются заболевания только среди непривитого населения, — сказала Попова.

Она также отметила, что рост заболеваемости корью происходит каждые четыре-шесть лет, и потому в этот раз было принято решение о подчищающей иммунизации. По словам главы Роспотребнадзора, к началу осени в России уже привились около 3,5 млн человек.

Ранее вирусолог Сергей Вострухов заявил, что в России нельзя исключать вероятность эпидемии кори — для заболевания характерны вспышки с быстрым распространением, а передача воздушно-капельным путем составляет 95%. Специалист подчеркнул, что против кори нет специфического лечения. Кроме того, взрослые тяжело переносят заболевание.