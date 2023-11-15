Стало известно, когда будет возможно привиться обновленным «Спутником» Гинцбург: обновленная вакцина «Спутник» может поступить в оборот в декабре

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Клинические испытания обновленной вакцины от коронавируса «Спутник» завершились, заявил РИА Новости директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. По его словам, она может поступить в гражданский оборот в первой декаде декабря.

Если все будет так, как мы договорились с Министерством здравоохранения в плане разрешительных моментов, то действительно в первой декаде (10–15 декабря) «Спутник лайт» будет в гражданском обороте, — сказал Гинцбург.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что никакие ограничительные меры в связи с коронавирусом в России вводить не планируется. Она отметила, что на сегодняшний день тенденция распространения заболевания невысокая. Тем не менее остаются в силе рекомендации носить маски, мыть руки и следить за чистотой помещений, уточнила она.

Попова добавила, что в России ожидается распространение нового штамма коронавируса «пирола», пришедшего из-за рубежа. Однако этот вариант вряд ли станет превалирующим, считает она. В настоящее время отмечается сезонный рост заболеваемости ковидом, однако ничего необычного в этой связи не наблюдается, уточнила глава ведомства.

До этого врач-иммунолог Николай Крючков рассказал, что в стране на сегодняшний день доминирует штамм коронавируса «эрис», однако уже в декабре его может сменить «пирола».